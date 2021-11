Bahia tem volta do artilheiro para duelo direto; expectativa é de casa cheia – Futebol Interior

Salvador, BA, 25 (AFI) – O jogo desta sexta-feira, diante do Grêmio, na Arena Fonte Nova, é uma decisão para o Bahia na luta contra o rebaixamento. A torcida também vê assim e comprou antecipadamente mais de 26 mil ingressos.

O apoio da torcida é fundamental neste momento delicado. O Bahia abre a zona de rebaixamento, na 17ª colocação, com 37 pontos, apenas um a mais que o Grêmio. O duelo entre os tricolores foi antecipado da 36ª rodada.

Em campo, o técnico Guto Ferreira também tem uma boa notícia. Terceiro artilheiro do Brasileirão, com 13 gols, o atacante Gilberto está à disposição depois de cumprir suspensão automática no empate sem gols com o Cuiabá.

Por outro lado, dois jogadores não ficam à disposição. O zagueiro Luiz Otávio vem realizando apenas trabalhos na academia após sofrer uma forte pancada na cabeça contra o Cuiabá e o lateral-esquerdo Juninho Capixaba pertence ao Grêmio.

A provável escalação do Bahia é: Danilo Fernandes; Nino Paraíba, Conti, Gustavo Henrique e Matheus Bahia; Patrick de Lucca, Daniel, Lucas Mugni, Raí Nascimento e Rossi; Gilberto.