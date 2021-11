Bahia visita o Flamengo na tentativa de ampliar sequência invicta no Brasileirão – Futebol Interior

Salvador, BA, 10 (AFI) – Em excelente arrancada após a chegada do técnico Guto Ferreira, o Bahia tem outro compromisso complicado nesta quinta-feira, às 19h. Visita o Flamengo no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), pela 31.ª rodada do Campeonato Brasileiro na busca por ampliar a sequência invicta. O comandante baiano, porém, afirmou que não trata a partida de forma diferente e destacou que a vitória sobre o São Paulo, por 1 a 0, deu confiança ao time.

“Eu não coloco algum jogo como primordial ou mais importante. Antes do jogo é muito difícil de saber isso. Estamos fazendo jogo a jogo. Será outra partida difícil e o triunfo contra o São Paulo, claro, nos dá confiança”, afirmou.

Além do São Paulo, o Bahia fez outros seis jogos com Guto. Ao todo, são três vitórias e quatro empates, sete gols marcados e só um sofrido. Para o duelo, não poderá contar com o volante Patrick de Lucca, que levou o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão. Ranielle, que entrou no segundo tempo diante do São Paulo, é opção, mas o técnico não confirmou sua entrada. Matheus Teixeira, lesionado, segue como baixa.

Após o triunfo, o Bahia chegou a 36 pontos, em 15.º lugar. Já são seis pontos de vantagem para o Sport, que abre o Z-4, a zona de rebaixamento, em 17.º, estando mais perto da briga por vaga à Copa Sul-Americana, objetivo revelado por Guto após o último jogo.

BAHIA: Danilo Fernandes; Nino Paraíba, Conti, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Raniele, Daniel, Raí Nascimento, Juninho Capixaba e Lucas Mugni; Gilberto. Técnico: Guto Ferreira.