O Bailinho de Quinta vai movimentar o Ano Novo em Salvador. O trio se apresenta no dia 31 de dezembro, a partir das 21h, no Trapiche Barnabé.

Com um repertório repleto de novidades, a banda vai misturar sucessos de artistas como Chiquinha Gonzaga, Duda Beat, Moraes Moreira e mais. O evento contará ainda com shows do Cortejo Afro e da cantora Márcia Castro.