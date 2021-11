Baixe a versão mais recente do Netflix para Windows 11 gratuitamente (32/64 bits)

Como você deve saber, a Netflix é uma plataforma OTT famosa, apesar de toda a concorrência que possui. A Netflix deixou para trás toda a concorrência, incluindo Amazon Prime, Disney +, Hulu e outros. Você encontrará vários tipos de conteúdo no Netflix. Os usuários podem assistir a conteúdo no Netflix em qualquer dispositivo, seja iOS, Android, Windows ou Mac. Anteriormente, os usuários só podiam assistir ao conteúdo da Netflix em um navegador no PC, mas isso degrada a qualidade do conteúdo, mesmo se você tiver uma assinatura premium. A assinatura premium do Netflix desbloqueia a qualidade superior do conteúdo, mas é limitada se você estiver assistindo ao conteúdo em um navegador.

No entanto, o streaming por meio do aplicativo Netflix permite que você se beneficie da melhor qualidade de conteúdo que é desbloqueado com seu plano. Se você deseja baixar o Netflix para o seu computador e transmitir conteúdo nele, este artigo o ajudará.

Download do Netflix Desktop para Windows 11/10

Neste artigo, discutiremos como você pode baixar o Netflix para PC.

Baixando e instalando o Netflix em um PC com Windows 11

Você pode baixar e instalar facilmente o Netflix em seu computador Windows a partir da Microsoft Store. Para baixar e instalar o Netflix em um computador Windows, siga as etapas abaixo-

Abra o Menu Iniciar no seu PC pressionando o janelas ou clicando no Começar ícone na barra de tarefas.

No Menu Iniciar, procurar Microsoft Store e clique no primeiro resultado para abrir Microsoft Store no seu PC.

Clique na barra de pesquisa no Microsoft Store e então procurar por Netflix.

Abra o primeiro resultado da pesquisa que aparece e clique em Pegue para baixar e instalar Netflix no seu PC.

No Menu Iniciar, procurar Netflix e clique nele para executar o Netflix aplicativo em seu PC.

Ao executar o aplicativo Netflix pela primeira vez em seu PC, você será solicitado a entrar em sua conta.

Você terá que inserir as credenciais de login para sua conta Netflix. Uma vez feito isso, clique em Entrar para fazer login em sua conta Netflix.

Se você não tiver uma conta Netflix, terá que primeiro fazer uma conta e assinar o serviço.

É assim que você pode baixar o Netflix para PC. Seguindo as etapas acima, você fará o download da versão mais recente do Netflix para o seu PC com Windows e a instalará.