Baixe a versão mais recente do WhatsApp para Windows 11 PC (64 bits)

O WhatsApp é um dos aplicativos de mensagens mais populares usados ​​em todo o mundo. Este é um aplicativo móvel que está disponível para dispositivos Android e iOS. O WhatsApp web também foi apresentado aos usuários posteriormente, o que permitiu aos usuários usar o WhatsApp em seus PCs. No entanto, o WhatsApp Web era restrito em muitos recursos e, provavelmente, só pode ser usado por pessoas para bater papo por texto. Os usuários não podem fazer chamadas de voz e vídeo chamadas para se conectar com seus amigos. Para superar essas limitações, o WhatsApp para Windows 11 foi introduzido.

Os usuários agora podem instalar o WhatsApp para Windows 11 e aproveitar os benefícios de todos os recursos do WhatsApp, como a versão do aplicativo. Se você deseja instalar o WhatsApp para Windows 11 e usá-lo para bater papo com seus amigos, este artigo o ajudará com isso. Neste artigo, discutiremos como você pode instalar o WhatsApp para Windows 11.

Instalando WhatsApp para Windows 11

Primeiro, você terá que baixar e instalar o WhatsApp para Windows 11 antes de poder usá-lo. Baixar e instalar o WhatsApp no ​​seu PC é fácil e você pode fazer isso facilmente na Microsoft Store. Se você está procurando um guia passo a passo para instalar o WhatsApp para Windows 11, pode seguir as instruções abaixo-

Abra o Menu Iniciar pressionando o janelas chave no seu teclado. Você pode clicar no Começar ícone na barra de tarefas para abrir o Menu Iniciar.

Menu Iniciar Agora no Menu Iniciar , procure o Microsoft Store . Clique no Microsoft Store do resultado da pesquisa para abrir o Microsoft Store no seu PC.

Clique no Barra de pesquisa no Microsoft Store. Procurar WhatsApp Desktop na pesquisa da Microsoft Store.

Selecione WhatsApp Desktop no resultado da pesquisa. Clique em Instalar / obter para baixar e instalar o WhatsApp Desktop no seu PC.

Espere que o aplicativo seja instalado no seu PC, e então você poderá usá-lo sem problemas.

Usando WhatsApp para Windows 11

Agora que você instalou o WhatsApp no ​​seu PC, pode começar a usá-lo. Para configurar o WhatsApp em seu PC, siga as etapas abaixo-

aperte o janelas chave para abrir o Menu Iniciar no seu PC.

Procurar Whatsapp no Menu Iniciar . Clique em Whatsapp no resultado da pesquisa para abrir Whatsapp no seu PC.

Você verá um código QR na janela do aplicativo WhatsApp Desktop. Você usará este código QR para poder usar o WhatsApp no ​​seu PC.

Agora, abra o Whatsapp aplicativo em seu telefone.

No aplicativo WhatsApp do seu telefone, toque no Cardápio ícone. No menu, toque em Dispositivos vinculados.

Na próxima tela, toque no Ligar um dispositivo botão. Você verá um scanner se abrindo. Digitalize o código QR no WhatsApp Desktop usando o Scanner.

Isso conectará o WhatsApp do seu telefone ao WhatsApp Desktop. Agora você poderá usar o aplicativo WhatsApp em sua área de trabalho.

GUIAS RELACIONADOS:

É assim que você pode instalar e usar o WhatsApp para Windows 11. Se quiser baixar e usar o aplicativo WhatsApp no ​​seu PC, siga as etapas mencionadas neste artigo.