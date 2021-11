Baixe e instale OBS Studio no PC com Windows 11 (instalador offline)

OBS é um software de gravação de tela e edição de vídeo de código aberto que ajuda a capturar sua tela e gravar vídeo e áudio. Os principais recursos do OBS Studio incluem tela de gravação, adição de texto a ela, adição de sobreposições de gráficos, codificação, gerenciamento de várias fontes de fluxo e vários outros. Se você deseja fazer o download do OBS studio para dispositivos Windows e Mac, este artigo será útil. Neste artigo, discutiremos como você pode baixar o OBS Studio para Windows e Mac.

Sobre OBS Studio

Muitas pessoas preferem usar o OBS Studio para seu estúdio de streaming, uma das razões para isso ser o código aberto. Você pode usar este software para gravar vídeos e também fazer transmissões ao vivo. O aplicativo pode ser usado em Windows PC, macOS e Linux. Você precisa baixar o software, instalá-lo no PC e pronto. Comparando-o com outras alternativas, o OBS Studio traz mais recursos do que os outros.

Recursos do OBS Studio

OBS Studio vem com vários recursos que o tornam um dos melhores softwares de gravação de tela grátis para usar. Ele possui vários recursos que você verá em um software premium. Abaixo estão alguns dos recursos do OBS Studio-

Permite capturar e misturar vídeo e áudio em tempo real de alto desempenho. Você pode criar cenas na plataforma que são compostas de várias fontes, incluindo texto, janela do navegador, webcams, cartões de captura, captura do Windows, texto e vários outros.

Você pode configurar um número infinito de cenas. Não só isso, mas você pode alternar facilmente entre essas cenas com a ajuda das transições personalizadas.

OBS Studio inclui um mixer de áudio intuitivo. Este mixer de áudio inclui vários filtros de áudio pré-fonte, como entrada de ruído, supressão e ganho. O suporte ao plugin VST permite que você assuma o controle total do seu áudio.

Você pode configurar o software facilmente. Você pode adicionar facilmente uma nova fonte, duplicar a fonte já existente e ajustar as propriedades das fontes.

Há um painel de configurações com o qual você pode acessar uma ampla gama de opções de configuração para ajustar todos os aspectos de sua gravação.

Ele tem uma interface de usuário Dock modular que permite reorganizar o layout como você deseja.

Você pode escolher entre várias transições, que você pode usar para alternar entre suas cenas ou até mesmo adicionar seus arquivos de vídeo stinger.

Os usuários podem definir teclas de atalho para cada ação que desejam executar. Você pode definir teclas de atalho para ações como alternar entre cenas, iniciar ou interromper streams, silenciar fontes de áudio e vários outros.

Existe um modo de estúdio no qual você pode visualizar suas cenas / fontes antes de ir ao vivo. Usando isso, você pode ajustar suas cenas ou fontes ou até mesmo criar uma nova.

O recurso multiview permite que você tenha uma visão de alto nível de sua produção. Usando este recurso, você pode monitorar oito telas diferentes e ajustá-las de acordo com sua preferência.

OBS Studio para Windows 11 (instalador offline)

Você pode baixar o OBS Studio original atualizado no link abaixo:

Baixar OBS

Baixe OBS Studio para Windows 11 e Mac

Você pode baixar facilmente o OBS Studio para o seu PC do site oficial. Siga as etapas abaixo para baixar o OBS Studio para Windows e Mac.

Abra o navegador em seu PC.

Acesse o site oficial do OBS Studio em seu navegador. Você pode fazer isso clicando aqui ligação .

No site oficial, você verá três opções- janelas , macOS 10.13+ , e Linux. Se você deseja fazer o download do OBS Studio para Windows PC, clique em as janelas opção, e se você deseja fazer o download do OBS Studio para macOS, clique no botão macOS 10.13+ opção.

O arquivo de configuração do OBS studio será baixado em seu PC, que você pode instalar facilmente.

Palavras Finais

Você pode obter o OBS Studio para Windows 11 e Mac desta forma. Você pode baixar facilmente o OBS studio para o seu PC com Windows 11 de forma totalmente gratuita, seguindo as etapas descritas neste artigo. Se você tiver alguma dúvida, deixe-as na seção de comentários abaixo.