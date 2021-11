Banco Inter vai dar até R$ 100 para os clientes

Os clientes do banco que participarem poderão acumular pontos, que vão gerar cashback de até R$ 100 para ser gasto no Inter Shop, plataforma de compras online com mais de 140 lojas.

O Banco Inter anunciou recentemente sua nova campanha, que oferece recompensas ao cliente que investir no Inter Week. Os clientes do banco que participarem poderão acumular pontos, que vão gerar cashback de até R$ 100 para ser gasto no Inter Shop, plataforma de compras online com mais de 140 lojas.

Os pontos poderão ser trocados por R$ 25, R$ 35, R$ 50 ou R$ 100 de cashback. Além disso, outras recompensas, como a possibilidade de transformar o cartão comum na versão Black. No mais, serão sorteados prêmios de R$ 5 mil para gastar no Inter Shop.

A distribuição e contagem dos pontos será realizada por meio de atividades executadas. Desta forma, ao final da semana, o cliente recebe a recompensa referente ao total de pontos acumulados. Confira a seguir:

Cadastrar ou ter o perfil de investidor definido (1 ponto);

Investir em ativos disponibilizados no portal tesouro direto e custodiar os ativos na Inter DTVM (1 ponto);

Investir em debêntures: 2 pontos;

Entrar ou fazer parte de uma comunidade de investimentos (1 ponto);

Investir em CDB, LCI ou LCA emitidos por terceiros (2 pontos);

Investir em ações através do HB (3 pontos);

Fazer o cadastro para receber relatórios de equity research do Banco Inter (1 ponto);

Investir em fundos de investimento – lista top 50 (2 pontos);

Ter um plano de previdência privada ativo ou realizar uma contratação (4 pontos);

Investir em CDB ou LCI emitido pelo Inter (1 ponto);

Investir em CRI ou CRA (2 pontos).



Critérios para utilização do cashback

São oferecidas premiações a partir de 10 pontos. Para ganhar cashback de R$ 25, é preciso acumular de 10 a 13 pontos. Já para receber R$ 35 de volta, é necessário fazer entre 14 e 16 pontos.

As recompensas maiores em cashback serão liberadas a partir de 17 e 19 pontos, sendo o retorno de R$ 50 e R$ 100, respectivamente. No último caso, o cliente poderá encolher entre o dinheiro de volta e a conversão do cartão para a versão Black.