Bandidos invadem casa de narrador da Globo e levam joias e dinheiro

O narrador da Globo, Luís Roberto, teve sua casa invadida e roubada por bandidos no final de outubro. Dois homens invadiram a residência na Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul do Rio, e levaram joias, dinheiro e alguns objetos pessoais. O narrador fez um boletim de ocorrência na 14º Delegacia de Polícia, no Leblon.

De acordo com Fábia Oliveira, do Em Off, Luís Roberto estava de férias com a esposa e só soube do roubo quando retornou à casa. Ao prestar queixa, o jornalista pediu sigilo.