Barbalha lidera em rodada de 13 gols – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 15 (AFI) – A Taça Fares Lopes, competição da Federação Cearense de Futebol que dá vaga na Copa do Brasil, teve neste fim de semana a quarta rodada da primeira fase e foram marcados 13 gols.

Dia 13, sábado, pelo grupo A, o Floresta fez 1 a 0 no Ceará “B”, gol de Carlos Renato, no Estádio Franzé Morais. O Barbalha fez 3 a 1 no Crato, no clássico do Cariri, no Estádio Inaldao Callou, em Barbalha, gols do goleiro Evandrizio para o Crato e Renato, Franca e Jordan para o Barbalha.

No grupo B, dia 13, Atlético Cearense e Icasa ficaram no 0 a 0 em Horizonte,no Domingão; no outro jogo, uma sonora goleada 8 a 0 do Guarany de Sobral no Pacatuba, em Maranguape, no Moraisão, gols de Patuta, quatro, Danilo, João Gabriel, Brayann e Sávio para o bugre sobralense.

CLASSIFICAÇÃO

Com esses resultados, no grupo A, ficou assim a classificação: 1º) Barbalha com 9 pontos; 2 º) Caucaia com 7; 3 º) Floresta com 3; 4 º) Ceará “B” com 3; 5 º) Crato sem ponto ganho. No grupo B: 1 º) Guarany e Icasa com 5; 3 º) Atlético e União com 4; 5 º) Pacatuba com 3 pontos. A última rodada da fase será dia 17 de novembro.