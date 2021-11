Barraca de frutas é invadida por veículo após acidente com táxi em Armação

Uma barraca de frutas foi invadida por um carro após um acidente na manhã desta quinta-feira (4) na rua General Bráulio Guimarães, localizada no bairro de Armação. De acordo com moradores, um táxi vazia o retorno quando perdeu o controle e se chocou com um outro veículo. Ambos rodaram e bateram na barraca. As informações iniciais são de que três pessoas ficaram feridas.

A Associação Geral de Taxistas (AGT) informou o que taxista teria passado mal. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e está no local. Viaturas da Transalvador também estão atuando na região.

Foto: Mayra Lopes