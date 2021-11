Benefício do INSS: ESTAS pessoas podem perder

Você sabia que o prazo para agendar a perícia do INSS, referente ao pente-fino, venceu na última sexta-feira (19)? Pois é.

A perda do prazo pode levar a suspensão temporária do benefício, ou seja, você deixará de receber os valores mensais, e se o agendamento da perícia não for feito brevemente, pode se converter em cancelamento do benefício. Fique atento!

O pente fino é a solicitação do INSS para que o segurado realize a perícia e comprove que de fato precisa do benefício concedido, neste caso o e incapacidade temporária. A perícia ficou suspensa por um período por conta da pandemia da Covi-19, mas quem for selecionado deve realizar o procedimento o quanto antes para não perder o benefício.

Como saberei que fui notificado e preciso fazer a perícia?



O aviso que você foi selecionado para o pente-fino do INSS pode ser enviado por e-mail ou por correspondências do seu endereço cadastrado no INSS. Para confirmar se os dados estão atuais você poderá ligar no telefone 135.

Uma lista também foi divulgada e você pode conferir clicando aqui.

Qual o prazo para realizar perícia do pente-fino do INSS?

O prazo para agendar a perícia é de 30 dias após o recebimento do aviso de pente-fino do INSS. O ideal, na realidade, é que você agende assim que receba o comunicado, para não perder o prazo de agendamento.

Todas as informações de agendamento devem também estar na carta de convocação.

E se eu não puder ir no dia o agendamento da perícia?

Desde que a falta seja justificada, por problemas de saúde, por exemplo. É possível remarcar a data uma única vez.

Agência do INSS sem sistema no dia e agora?

Alguns segurados tem se preocupado com o pente-fino do INSS quando a agência está sem sistema no dia da perícia, saiba que nesse caso o local deve reagendar o procedimento sem qualquer prejuízo para você, segurado do INSS.

E se após a perícia cortarem meu benefício?

Isso é uma possibilidade, mas que não acontece em todos os casos. Porém caso aconteça no seu, você tem até 30 dias para entrar com recurso e tentar reverter a decisão para voltar a receber o valores.

Ainda ficou com alguma dúvida?

É possível entrar em contato pelo telefone 135, das 07h às 22h (horário de Brasília), de segunda-feira a sábado. O telefone não funciona nos feriados e nem aos domingos.

Pessoas que precisam de dinheiro extra podem contar ainda com o Auxílio Brasil, porém apenas beneficiários do Bolsa Família, por enquanto.

