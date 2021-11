Betway Portugal Revisão

Betway é um operador que está em ascensão há alguns anos. Frequentemente referido como um dos maiores sites de apostas, a Betway tem milhões de clientes de todo o mundo.

A empresa surgiu no mercado no final de 2006. Seus primeiros anos não foram tão estáveis, no entanto, o operador foi capaz de reverter a situação e já está há quase 14 anos no mercado, o que é o suficiente para se provar.

A plataforma oferece alguns dos melhores serviços que pode encontrar no mercado e tem uma tecnologia de segurança de nível top. Os novos jogadores vão ver porque tantas pessoas adoram esta companhia.

A Betway Portugal possui todo o tipo de entretenimento que se pode imaginar. É possível jogar na secção de casino com centenas de jogos de slots e jogos de mesa dos melhores estúdios de software ou desfrutar de seleção de desportos e recursos adicionais. A Betway oferece tudo o que um apostador precisa, possui app móvel e várias opções de pagamento.

Apostas desportivas Betway

A Betway oferece atualmente mais de 13 disciplinas desportivas para escolher. Ao contrário de algumas outras plataformas, a empresa enfatiza a qualidade em vez da quantidade. Claro que não encontrará todas as modalidades do mundo neste site. No entanto, aqueles que vêem-se na Betway são sempre cuidadosamente monitorados para que possam lhe trazer as melhores probabilidades.

Quer goste de disciplinas clássicas como futebol e ténis ou queira experimentar algo novo, como críquete, a Betway tem tudo para si. Estes são os desportos disponíveis:

Futebol Basebol Basquetebol MMA Rugby Union/League Ténis Andebol Hóquei no gelo Futebol americano Snooker Críquete Voleibol

Cada desporto tem uma guia “Ao vivo”, que oferece uma visão geral rápida das partidas a decorrer. Com esta função, os jogadores conseguirão realizar apostas pré-jogo e ao vivo em apenas dois-três cliques, ou seja com muita facilidade.

Quando se trata de probabilidades, são médias ​​na maior parte. Parece que a plataforma poderia ter feito melhor em alguns casos, mas as odds estão ao nível das outras casas de apostas legais.

Um dos pontos fortes mais significativos da betway portugal, é uma secção de estatísticas. Se quiser, saberá de praticamente tudo sobre o desporto específico. Para a maioria dos fãs de futebol, isso talvez, não seja tão útil. No entanto, se gosta de apostar nas modalidades menos conhecidas, a informação adicional é muito preciosa.

Betway Online Casino

O casino online da Betway é muito impressionante e facilmente se compara a outros no mercado. Simplesmente fazendo login, pode desfrutar de mais de 500 jogos que o casino tem a oferecer. A maior parte da seleção de jogos consiste em slots. É possível escolher entre as slots de vídeo, de jackpots ou navegar pelas categorias ‘Novos’ e ‘Em destaque’. Os jogadores também podem desfrutar de 7 jogos de mesa (roleta e blackjack).

Poderá testar todos os títulos de modo demo sem gastar o dinheiro real. Se quiser jogar slots de jackpots, poderá ver os prémios oferecidos no ícone de cada jogo. Cada categoria tem filtros: mais populares, mais recentes e A-Z. Além disso, os clientes da Betway podem escolher os jogos por fornecedor. Os estúdios que oferecem os jogos são: EGT, Red Rake, iSoftBet, Pragmatic Play, NetEnt.

Um dos destaques de toda a marca é a Betway app que está disponível para download em dispositivos iOS e Android. Pode parecer óbvio, mas todo o bom trabalho que a empresa fez para tornar a plataforma online tão boa, foi feito também para desenvolver uma app de qualidade. Na betway portugal app, conseguirá aceder à maioria dos jogos e apostas. É importante notar que pode se inscrever, reivindicar e liberar todos os bónus e promoções disponíveis na versão para desktop.

Há quanto tempo a Betway está a operar em Portugal

Esta marca já era conhecida de muitos jogadores portugueses, mas durante alguns anos não tinha licença para operar no país. No entanto, em 2020 a Betway se tornou uma casa de apostas legal, pois recebeu as licenças emitidas pelo SRIJ. É uma marca que pertence ao grupo GM Gaming Limited. Entre os destaques da versão portuguesa estão promoções generosas, excelente app móvel, recurso de cash out e uma variedade de métodos bancários, incluindo carteiras digitais.

Por que a Betway é tão popular em Portugal

Como já dissemos, a marca é mundialmente conhecida, por isso é bastante popular em muitos países. Apesar de ter um início um tanto instável, a reinvenção da Betway viu a plataforma emergir numa das melhores e mais confiáveis ​​no mercado. Em primeiro lugar, há o fato de que é licenciada em vários países, não apenas em Portugal. Isso permite que a empresa forneça seus serviços para os jogadores de todas as partes do mundo.

A betway portugal não apenas segue as regras de licenciamento, mas também oferece jogos de alguns dos melhores provedores do mundo, como o NetEnt.

Além disso, o site está vinculado às empresas de jogos de azar de renome, como eCOGRA, GambleAware, GamCare, Gamblers Anonymous e muito mais. Por isso, é uma plataforma confiável e segura que paga aos jogadores e tem poucas reclamações.

Como obter um bónus

A Betway dispõe de duas ofertas de boas-vindas. Os fãs de casino podem receber até 2500 euros e os fãs de apostas desportivas podem contar com um bónus de até 500 euros. Vamos ver o que precisa fazer para obter essas promoções fantásticas.

Desportos

Deve registar-se na Betway. Deposite pelo menos 10 euros. Aposte, se a sua previsão perder, receberá um bónus de 100% até um máximo de 500 euros. Casino

Inscreva-se na plataforma. Realize um depósito de 10 euros ou mais. Ao adicionar dinheiro na conta pela primeira vez, obterá um bónus de 125% até 1000 euros; o segundo depósito valerá 75% até 1500 euros.

Claro que ambas as ofertas têm os requisitos mínimos de levantamento na betway portugal. Casino: o valor do bónus deve ser apostado 35x em slots sem jackpots (contribuem 100%), jogos de mesa e roleta (20%), blackjack (10%) . Desportos: 6x com probabilidades 2.00 ou superiores.