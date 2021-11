Bil Araújo foi segurança de Marília Mendonça

Arcrebiano, mais conhecido como Bill Araújo, foi segurança da cantora Marília Mendonça. O assunto foi lembrado durante uma entrevista a Pedro Bial – no “Conversa com Bial” – no início de 2021.

Durante o papo, o apresentador perguntou se era verdade. Na época, ele estava confinado no “BBB 21” e falou com os colegas. Marília Mendonça então confirmou e disse que trabalhou com ele no seu primeiro ano de carreira, porém não sabia seu nome de batismo, costumava chamá-lo de Bil.