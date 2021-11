Black Friday 2021: confira cinco grandes empresas que já liberaram promoções

A Black Friday é uma das datas mais esperadas do ano pelo varejo e também pelos consumidores, pois é quando o comércio em geral oferece produtos com grandes descontos. Muitos consumidores aproveitam até para antecipar as compras de Natal. O dia dedicado às promoções foi criado nos Estados Unidos e é realizado sempre na sexta-feira da quarta semana do mês de novembro, no dia seguinte ao feriado de Ação de Graças, celebrado lá.

Aqui no Brasil, a cultura começou a ser inserida em nosso mercado desde 2010 e algumas empresas promovem descontos durante todo o mês de Novembro e neste ano as vendas estão aquecidas e as expectativas são altas.

Há pouco menos de 20 dias da Black Friday, confira cinco empresas que já liberaram promoções e aproveite desde já:

No dia 1º de novembro, a Amazon iniciou seu esquenta para a Black Friday 2021. Foram anunciadas várias promoções especiais nas mais variadas seções do site, incluindo Livros, Papelaria, Eletrônicos, Brinquedos e música. Segundo a Amazon, os usuários poderão contar com cupons que serão disponibilizados todos os dias no aplicativo e os clientes Prime, seguem tendo frete grátis e ainda ofertas exclusivas no site.

Também será disponibilizada no site, uma aba com uma seleção de produtos de várias categorias de pequenos e médios empreendedores negros. A iniciativa foi pensada em respeito ao dia da Consciência Negra, data comemorada no dia 20 deste mês.

Veja algumas categorias e marcas que terão desconto na Amazon:

Eletrônicos: Até 30% de desconto em marcas como Go Pro, Fujifilm, Sony, Philips, Intelbras



Casa Inteligente: Até 30% de desconto em itens para deixar a sua casa inteligente de marcas como Intelbras, Geonav e Steck

Livros: Até 60% de desconto em eBooks e até 50% em Livros

Informática: Até 20% em Informática em produtos de marcas como Toshiba, Positivo, TP-Link e ThunderX3

Casa: Até 20% de desconto em itens para casa de marcas como Wap, Duoflex e Flash Limp

Brinquedos e jogos: Até 20% de desconto em brinquedos de bebês de marcas como Fisher Price, Mattel, além de descontos em jogos de tabuleiros modernos

DVDs e Blu-ray: Até 20% de desconto em diversos títulos em DVD e Blu-ray de Romance e Animação

A Approve é uma das marcas de moda mais desejadas entre jovens no Brasil. As peças que podem chegar até R$700 estão com até 70% de desconto e a marca ainda divulgou um cupom que garante mais 20% de desconto em qualquer produto do site, inclusive em peças da coleção em colaboração com o famoso DJ Vintage Culture.

A chamada ‘’Breaking Friday’’ começou na última sexta-feira e deve ficar disponível até durar os estoques. Muitos produtos já aparecem esgotados, mas ainda é possível encontrar diversas opções com descontos. Veja algumas peças com os melhores descontos:

Moletom Approve Techtype de R$339,99 por R$136,00



Cropped Gola Alta Manga Curta de R$159,99 por R$48,00

Tradicional Moletom Approve Classic de R$359,99 por R$180,00

Pochete Approve Yrslf de R$279,99 por R$140,00

O Mercado Livre vai fornecer descontos durante todo o mês de novembro, em itens de todas as categorias comercializadas pelo marketplace. Apesar de o principal volume de ofertas estar previsto para novembro, já é possível encontrar itens com desconto na aba “Esquenta Black Friday”. Hoje é possível encontrar mais de 97 mil produtos em oferta, divididos em 15 categorias. A principal quantidade de produtos em oferta é de “Casa, Móveis e Decoração”, com 41,4% do total, seguido por “Acessórios para veículos”, com 22,7%.

Em terceiro lugar, está “Calçados, Roupas e Bolsas”, com 15,3%. Os produtos em menor quantidade, por enquanto, estão em “Informática” e “Brinquedos e Hobbies” (com 0,01% cada). Em relação ao frete, há pelo menos 59,6 mil ofertas com a modalidade gratuita. Em relação ao preço, também há bastante flexibilidade: itens desde R$ 85 a mais de R$ 250 estão disponíveis na página, sendo possível selecionar “mínimo” e “máximo” de acordo com a escolha de cada um.

A Uber antecipou as ações especiais já na última sexta-feira de outubro e está oferecendo muitos descontos e promoções.

Pela primeira vez, a companhia integrou em apenas uma ação todos os serviços da sua plataforma, ofertando descontos em viagens de UberX para quem pede comida, bebidas e compras de mercado no aplicativo Uber Eats.

Quem é assinante do programa Uber Pass e efetuar um pedido terá descontos de 50% em viagens.

Os usuários que pedirem no delivery pela primeira vez recebem R$30 para aproveitar as ofertas que serão disponibilizadas durante o mês. Muitos locais irão oferecer itens por preços promocionais e combos de “Compre 1, Leve +1”.

Quem efetuar o primeiro pedido ganhará um código de 20% de desconto para utilizar na próxima viagem de UberX ou Uber Promo, limitado a R$ 10, a ser aplicado automaticamente.

Os assinantes do Uber Pass, programa de assinatura da plataforma que concede descontos em viagens, refeições e mercado, irão contar com mais vantagens ainda.

Os que efetuarem o primeiro pedido no app de delivery ou que fizerem qualquer pedido de mercado recebem um desconto de 50% na próxima viagem de UberX ou Uber Promo, limitado a R$ 15.

O Magazine Luiza preparou uma série de ações para o mês da Black Friday, entre elas, a terceira edição do show “Black das Blacks”. Segundo a varejista, o consumidor não precisa esperar até o dia 26 de novembro para comprar produtos, uma vez que o Magalu ampliou o prazo de ofertas para o mês inteiro com a campanha “Agora ou Nunca”.