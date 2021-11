Black Friday 2021 deve movimentar o comércio online

De acordo com um levantamento feito pela Neotrust, a Black Friday 2021 deve gerar cerca de 8,5 milhões de compras no comércio online. A pesquisa foi feita com 2.248 brasileiros por todo o país e analisou vários perfis de consumo. O estudo constatou que 59% dos entrevistados pretendem comprar algum produto durante a Black Friday.

Dos entrevistados que planejam participar da promoção neste ano, 91% pretendem usar o cartão de crédito, 25% devem utilizar o PIX, sistema de pagamentos instantâneo do Banco Central. Para Fabrício Dantas, presidente da Neotrust, a Black Friday 2021 pode ser uma oportunidade para que os lojistas ampliem a participação do PIX nas vendas online.

Além dos meios de pagamento citados anteriormente, 17% dos entrevistados afirmaram que devem usar o boleto bancário como forma de pagamento durante o período de promoções e 14% devem utilizar o cartão de débito.

Segundo a Neotrust, do total de participantes que devem aproveitar as promoções da Black Friday 2021, 49% dos consumidores afirmaram ter interesse em investir em produtos eletrônicos, 41% em eletrodomésticos, 27% em moda e acessórios, 25% em equipamentos de informática e 25% em eletroportáteis.

Durante a pesquisa também foram citados outros produtos como telefonia (23,9%), beleza e perfumaria (23,5%), utilidades domésticas (18,5%), móveis (17,6%) e até mesmo alimentos e bebidas (17,6%).



Você Pode Gostar Também:

Cuidados para evitar golpes durante a Black Friday

Com a população aderindo cada vez mais às compras online, principalmente durante a Black Friday, é preciso ter cuidado com possíveis golpes ou fraudes. Uma tentativa de golpe muito frequente é o “phishing”, quando criminosos criam sites falsos muito semelhantes a empresas e oferecem descontos que não existem. Na maioria das vezes os descontos são exagerados, portanto, sempre que uma promoção parecer “boa até demais”, é importante fazer uma pesquisa antes de concluir a compra.

Ao realizar compras pela internet é recomendado pesquisar o site da empresa em navegadores confiáveis e evitar fazer compras direcionadas por links de sites desconhecidos. Além disso, é importante que os clientes confiram o CNPJ, telefone e endereço da empresa, que obrigatoriamente deve estar disponível na plataforma.

Outra dica bastante útil é conferir o site do Procon e checar se a plataforma é ou não confiável. Somente no Procon SP existe uma lista com mais de 500 sites que não são considerados confiáveis para realizar compras online.

Produtos com maior chance de descontos em 2021

De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), os produtos com maior chance de ter descontos durante a Black Friday 2021 são headsets, perfumes femininos, cremes hidratantes, protetor solar e bronzeador e caixas de som bluetooth.

A CNC ainda pontuou que as chances do preço de consoles de videogames e jogos eletrônicos diminuírem durante a Black Friday são baixas. Para avaliar a previsão de descontos durante a Black Friday, a confederação cotou mais de dois mil preços de produtos. A pesquisa foi realizada durante 40 dias e encerrada no dia 16 de novembro.