A Black Friday é um importante evento para o e-commerce, por isso, a próxima sexta-feira, dia 26, é uma das datas mais esperadas do ano pelos lojistas.

Black Friday: a persona no fluxo de vendas no e-commerce

A Black Friday é um evento que tem crescido exponencialmente, representando uma retomada importante da atividade econômica em 2021. Por isso, é importante que aproveite esse contexto para aumentar as suas vendas online.

Faça uma campanha pós evento

A campanha Black Friday também deve considerar o período pré evento, no entanto, como o evento ocorrerá na próxima sexta-feira, teoricamente, o e-commerce já fez a sua campanha anterior ao evento.



No entanto, é importante focar no período posterior para gerar vendas até o fluxo do Natal. Caso a sua empresa não tenha feito nenhuma campanha, você pode focar no período pós Black Friday.

Faça anúncios voltados para a sua persona

A persona da sua empresa é um ponto focal para todas as ações de marketing digital. Todavia, considerando o cenário atual, essa análise também é pertinente para um fluxo holístico.

Por isso, direcione suas mídias para a persona, considerando criar um cronograma de postagens. Dessa forma, irá direcionar o marketing digital de maneira estratégica.

Acompanhe a jornada do seu cliente

O marketing digital é de grande valia dentro do fluxo de finanças. Todavia, ele deve ser amparado estrategicamente por todas as áreas, já que ao aumentar o volume de visitantes do seu site, é necessário também que você ampare todo o processo de compra do seu cliente.

Por isso, identifique os gargalos do processo, verifique os produtos em estoque, faça uma análise do prazo de entrega para que não crie um fluxo negativo dentro do evento da Black Friday.

Estude a concorrência

É necessário que o e-commerce estude a concorrência o tempo todo. No entanto, em datas especiais como a Black Friday e o Natal, elabore planos específicos.

É importante entender o que o seu concorrente está entregando ao seu público-alvo, bem como, essa é uma forma de você realizar alguma associação para entender melhor da precificação dentro do seu segmento.

Avalie fatores importantes para o cliente de e-commerce, como o prazo de entrega e o valor do frete. Por isso, também dentro dessa vertente, é importante verificar a possibilidade de negociar com seus fornecedores.

Anuncie em marketplaces

Marketplaces são estruturas que geralmente participam da Black Friday. Por isso, anuncie os produtos de sua loja, realizando ações específicas para o Marketplace. Já que essa é uma maneira de alcançar a visibilidade da sua marca e aumentar o volume de suas vendas, ainda que um percentual desse valor fique com a plataforma.

Entenda o Marketplace como uma estratégia importante para aumentar as suas vendas e o número de visitantes ao seu site. Por isso, esse direcionamento pode ser amparado por ações de marketing digital no fluxo estratégico, inerente ao comércio digital atual.