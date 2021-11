A Black Friday está chegando! No próximo dia 26 ocorre o evento mais aguardado do ano pelo comércio, principalmente considerando o cenário econômico atual.

Black Friday: ações planejadas no empreendedorismo

É possível que empreendedores direcionem ações para que possam aumentar suas vendas durante a Black Friday 2021. Sendo assim, é possível gerar promoções anunciando em site próprio ou em marketplaces, de maneira que tais ações que elevem as vendas da empresa tanto antes do evento, como depois.

No entanto, é importante que o empreendedor faça um planejamento voltado para esse evento. Visto que a empresa deve considerar a elevação das vendas para estruturar, organizar e mapear suas necessidades.

Black Week



Muitas empresas já utilizam eventos atrativos para o público com uma Black Week, por exemplo, considerando essa semana que antecede ao evento como a semana inteira de promoções.

Isso é positivo porque eleva as vendas das empresas por um período maior e diminui o congestionamento no site no dia do evento. Já que, devido ao volume de acesso, muitos sites não comportam essa elevação, o que gera uma insatisfação contraproducente para os negócios.

Antes e depois do evento

Por isso, realizar eventos considerando a semana anterior e posterior ao dia da Black Friday é uma ótima estratégia de vendas. Além disso, é importante que a empresa, ainda que seja entrante no empreendedorismo, analise a gestão de estoque e logística para que não faltem produtos promocionais.

Ademais, é necessário também que a empresa elabore metas de vendas, considerando eventos anteriores e busque fidelizar o seu cliente, já que é necessário ações para diminuir o número de carrinhos abandonados no site; e isso implica em identificar gargalos no processo de compra.

Ações de marketing digital

Além disso, é primordial ações de marketing digital voltadas para o evento. Sendo assim, insira um banner em seu site; gere cupons de descontos progressivos; faça sorteios; são diversas as possibilidades. Inclusive, esse é um bom momento para utilizar as redes sociais.

Lembre-se de que todas as ações devem ser estratégicas e o marketing digital deve ser corroborado por outras áreas que amparam todo o processo de vendas.

Gestão holística e estratégias futuras

Sendo assim, a gestão de uma empresa deve ser holística, independentemente se essa empresa é atuante no empreendedorismo ou é uma empresa de grande porte. Pois a Black Friday é uma oportunidade para diversos segmentos. Portanto, o evento é relevante para que a empresa gere valor de mercado para a sua marca e ampare estratégias futuras.