Black Friday: confira as principais promoções nos 10 maiores shoppings de Salvador e RMS

Estava sonhando com aquele look ou afim de trocar aquele eletrônico?! Então, você está no lugar certo! Confira abaixo a lista especial que o iBahia preparou pra você contendo as principais promoções dos 10 maiores shoppings da capital baiana. As oportunidades variam de R$ 29,99 a R$ 4.800,00 reais e os descontos chegam até 70%.

Shopping Salvador

The Body Shop – Piso L2: Loção Tea Tree: de R$69,90 por R$34,95;

M. Office – Piso L2: Camisa básica feminina: de: R$159,00 por R$69,90;

Nöha Shoes – Piso L2: Birkenstock: de R$529,00 por R$371,00;

O Boticário – Piso L2: Perfume Insensatez: de R$109,90 por R$76,90;

Tok&Stok – Piso L2: Pantone Sabonete Líquido: de R$67,90 por R$52,90;

Le Biscuit – Piso L2: Boleira Modena: de R$49,99 por R$29,99

Salvador Norte Shopping

Studio Z: Sandália colorida para o verão Penélope: R$29,99;

Bagaggio: Bolsa Bagaggio: R$ 219,90;

Casa do Tricolor: Balde de Pipoca do Bahia: R$29,90;

Casas Bahia: Celular Samsung Galaxy A03S: R$799;

Azon: Camisa Social Masculina: R$69,99;

Freitas Varejo: Conjunto de Panelas Tramontina: R$179,99;

Centauro: Tênis Osklen Lona Lisa: De R$279,99 por R$ 179,99;

Shopping Itaigara

Grat’s Calçados – Scarpin Usaflex R$ 249,99 por R$99,99

Óticas Oliveira – Óculos Dimitri de R$ 269,99 por R$99,00

Mee – Vestido de R$ 319,00 por R$89,90.

Clínica Pétalos – Avaliação Capilar + Vacuoterapia de R$ 300,00 por R$ 100,00

Jato de Plasma (Remoção de sinais até 30 sinais) de R$ 300,00 por R$ 100,00

Hidragloss de R$ 200,00 por R$ 100,00

Helena Cosmeticos – KIT Loreal Shampoo + leave-in INFORCE de R$ 229,80 por 168,90. Parcelamento em até 10 vezes sem juros, compras acima de R$ 200,00

Helena Cosmeticos -de R$ 229,80 por 168,90. Parcelamento em até 10 vezes sem juros, compras acima de R$ 200,00

Limpeza de Pele + Pelling de Diamante + Revitalização de R$ 300,00 por R$ 100

Saik – Blusa MG Tulipa de R$ 79,90 por R$ 59,90

Sagres Sport – Luva de Box MKS de R$239,90 por R$ 189,90

Clave Decor – Boleira com tampa em acrílico e base de bamboo natural, De: 102,90 por 51,45 – 50% desconto

Maria Flor – Acessórios selecionados com 50% de desconto

Grandvision – Itens selecionados descontos de 30% 50% 70%

Arezzo – Desconto progressivo até 50% off

Cheville – Peças de Festa desconto de 40%

InfoStore – Notebooks Dell – toda linha de notebooks – desconto de 10% p pagamento á vista / 5% no cartão em até 3x]

MD Calçados – Sandália Patricia Lopes de R$ 69,99 por R$ 49,99 | Todos os arranjos de flores com 10% desconto

Shopping Paseo

Mangaba – Maiô Caramujo de R$299,90 por R$179,95

Santa Vaidade – Vestido Rosa de R$ 239,90 por R$ 189,90

Joalheria Claudia Belfort – Colar ouro 18 k com pingente olho grego de R$ 4.800,00 por R$ 3.360,00

Rosa Divina – Vestido de R$ 448,90 por R$ 270,00

Óticas Carol – Fendi (Receituário ou solar com 50% de desconto) e Carrera (Receituário ou solar com 40% de desconto)

Camarim – Peças selecionadas 50% a partir de 3 peças 60%

Oakberry Açaí – 1 Works bowl (500ml) Copo açaí com toppings tradicionais e 1 Oakbar (barra de proteína sem açúcar e sem glúten) desconto de 15%

The Black Beef – Shake e cheeseburguer de R$17,00 por R$15

Shopping Barra

Tokai Gourmet – Taça de vinho (Tinto e Branco) 200ml e copo de Chopp 300ml por 50%.

Divino Fogão – Calabresa acebolada + 2 Chopps de 500ml. De 59,90 por 39,90

Camicado – Toda loja menos aparelhos eletrônicos por 30%

Bebê Básico – alguns produtos por 30% á 50%

Mr.Cat – Produtos masculinos e feminino até 60%

Lacoste – Tênis e T-shirt masculino tênis 50% e T-shirt 20%

Live Moda Fitness – Top e Bermuda / top – 179,90 por 99,90 e bermuda – 139,90 por 99,90

Shopping Center Lapa

Marisa – 1º piso / Baby Body de R$79,95 por R$39,99

Bahiana Jeans – 1º piso / Calça Jeans de R$119,99 por R$59,99

Constance – 1º piso / Sandália plataforma de R$209,99 por R$139,99

C&A – 2º piso / Short Jeans Branco de 99,99 por R$59,99

Oxe Mais Cor – 2º piso / Sandália de R$70,00 por R$35,00

O Boticário – 2º piso / Coffe – Deo Colônia de R$154,90 por R$77,45

Rabbitohs – 2º piso / Tshirt Masculina de R$39,90 por R$29,90

Ótica da Gente – 3º piso / Óculos Solar Lougge de R$420,00 por R$294,00

Frésia – 3º piso / Vestido de R$299,99 por R$209,99

South – 2º piso / Short Masculino Microfibra de R$99,99 por R$79,99



Shopping Piedade



Dinni – Sapatênis Stir – de 85,00 por 59,99; Scarpin Renata Mello – 109,99 por 69,00; Espadrille Renata Mello – de 99,99 por 49,90; Sapatilha Addan – de 59,99 por 29,90

Óticas Carol – Óculos RX Carrera – de 1.175,00 por 587,50 (50% de desconto); Óculos RX com Clip On Atitude – 485,00 por 388,00; Óculos Solar Gean Marcell – de 235,00 por 180,00

Castro's – Mochila feminina em couro – de 420,00 por 283,90; Bolsa tiracolo em couro – de 473,00 por 339,90; Carteira feminina em couro – de 87,00 por 63,90 ; Carteira Masculina em couro – de 83,00 por 59,90

Trampolim – Bermuda de Brim masculina – de 113,99 por 39,99; Bermuda feminina – de 85,00 por 49,99; Camisa de Algodão – de 49,99 por 29,99

Shopping Paralela

Havanna – Na compra de 1 produto ganha 50% na segunda unidade do mesmo item mais um cappuccino Havanna. Válido somente para compras acima de R$ 50,00

Boutique das Capas – Conjunto de som Multifuncional e Ring Light imunizador 6" polegadas de R$ 599,99 por R$ 399,99

Óticas Carol – Até 70% em armações e óculos de sol de grandes marcas, como Prada, Oakley, Armani Exchange

O Boticário – Produtos de 20% até 50% de desconto. O Florata Flores Secreta está com 40% de desconto e o UOMINI Motor Soul, 50% de desconto

Brinkarr – Action Figure (Bonecos de ação) coleção Frozen Hasbro. De R$ 249,99 por R$ 99,98

Brilho Puro Semi Joias e Acessórios – Relógio Smartwatch Technos. De R$ 1.428,90 por R$ 857,34

Relógio Smartwatch Technos. De R$ 1.428,90 por R$ 857,34 Ortobom – Colchão Liberty Casal. De R$ 5.258,69 por R$ 2.998,80 (Mais de R$ 2.000,00 de desconto)

Parque Shopping Bahia

Lebiscuit – Smartphone Samsung A12 de: R$ 1.799,99 por R$ 999,90

Nagem – Cadeira Gamer Dazz Ajustável e Reclinável Prime-X 2D de R$1.399,99 por R$999,00.

Cadeira Gamer Dazz Ajustável e Reclinável Prime-X 2D de R$1.399,99 por R$999,00. RiHappy – Baby Alive princesa de R$259,99 por R$129,99

Boulevard Shopping Camaçari

Chilli Beans – Relógios com 50% de desconto. R$ 399 a R$ 499 por R$ 199 a R$ 249

Muscle Strong – Joelheira de R$ 120 por R$ 60 e Escada de agilidade de R$149,90 por R$ 74,95

Joelheira de R$ 120 por R$ 60 e Escada de agilidade de R$149,90 por R$ 74,95 O Boticário – Uomini Moto Soul 100ml de R$ 134,90 por R$ 66,90 e Linda Summer 100ml de R$ 134,90 por R$ 80,90

Shopping Bela Vista

Trifil Bela Vista – Top Trifil AF Média Sustentação sem bojo com alças largas (95% Poliamida/05% Elastano) por R$ 31,99

Mercatto Bela Vista – Macacão curto por R$ 47,99

Login Informática Bela Vista – Mouse Gamer Marvo Scorpion M115 por R$ 39,00

Planet Girls Bela Vista – Top Cropped por R$ 49,99

First Class Bela Vista – Travesseiro Matelassê por R$ 44,99

Travesseiro Matelassê por R$ 44,99 Pérfeito Bela Vista – SPA dos Pés: Serviço de hidratação profunda dos pés onde é utilizado produtos especiais para uma esfoliação, remoção de células mortas da pele e uma leve massagem por R$ 50