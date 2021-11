‘Black Friday’: Conheça a origem do termo e quando a data surgiu no Brasil

No mês de novembro uma data já virou tradição para os brasileiros: a Black Friday. Realizada na última sexta-feira do mês, a data ficou conhecida como o dia em que lojas e marcas baixam os preços, como uma super promoção. Apesar da chegada recente ao Brasil, em 2010, a Black Friday tem origem nos meados de 1960 e um longo caminho até chegar ao formato conhecido atualmente.

Há registros de que o termo foi utilizado pela primeira vez em 1989, quando dois acionistas da Wall Street, nos Estados Unidos, resolveram comprar grandes quantidades de ouro, na expectativa de vender por preços maiores. Contudo, a ideia deu errado e, numa sexta-feira, o mercado quebrou. Os investidores passaram a chamar, pejorativamente, aquele dia de “black”, para se referir à crise.

Mas, a Black Friday como é conhecida hoje só começou a tomar forma anos depois. Sendo celebrada, inicialmente, apenas nos Estados Unidos após o feriado de Ação de Graças do país, a primeira vez que a data ganhou proporção comercial foi em 1960. Neste ano, segundo registros de jornais locais da época, aconteceu uma partida de futebol americano na sexta-feira seguinte ao feriado de Ação de Graças. A cidade da Filadélfia ficou lotada de pessoas, o trânsito virou um caos e os policiais não tinham folga. Passaram a chamar o dia de “Black Friday”.

Quem se aproveitou do momento foram os comerciantes. Com tanta movimentação no local, promoções eram feitas para impulsionar as vendas e assim começava a tradição, popularizando-se no resto dos Estados Unidos em 1980. Alguns historiadores também dizem que o termo tem associação com o registro contábil das empresas. Com as promoções, era época de sair do “vermelho” e ir para o “preto”. No Brasil, seria dito “sair do vermelho para o azul”, mas, na língua inglesa a cor azul pode ser associada a tristeza e a depressão, o que não faria sentido para a situação.

A origem do termo é polêmica e até hoje gera discussões por conta do uso pejorativo e racista em sua origem. Já houveram tentativas de mudança, como o “Big Friday”, mas, até hoje permanece no imaginário do mundo a expressão original.

Já no Brasil, a data chegou recentemente. A primeira “Black Friday” foi realizada em 2010. Segundo informações publicadas na revista Veja, a data foi trazida pelo publicitário Pedro Eugênio, do site “Busca Descontos”. No ano, o site realizou uma série de promoções no mesmo dia da “Black Friday” americana. Cerca de 50 lojas online participaram e a partir disso o número só cresceu, ano a ano. Atualmente, milhares de lojas do Brasil todo marcam presença na data. Há quem ache que a promoção é uma farsa, o famoso “tudo pelo dobro do preço”, mas seja como for, a “Black Friday” segue firme no país, chegando a movimentar bilhões de reais no dia.