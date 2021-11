A gestão de estoque e logística é um ponto primordial para o sucesso de um e-commerce. Além disso, essa é uma forma de garantir o compromisso da empresa com o seu cliente. Quando uma empresa nasce, é elaborada a sua missão, a sua visão e os seus valores, esses fatores importantes na composição da cultura organizacional.

Black Friday e Natal: gestão de estoque e logística no e-commerce

No entanto, a manutenção destes valores e princípios é feita na rotina da empresa e engloba muitos fatores. Por exemplo, a gestão de pessoas, que por sua vez, envolve treinamentos e sistemas integrados. Bem como, o fluxo interno que diz respeito diretamente à operação da empresa. Sendo assim, tudo o que ocorre internamente em uma empresa é parte importante da composição da experiência do cliente com a marca.

O compromisso com o cliente

Em tempos de eventos como a Black Friday e a proximidade do Natal, é muito importante que uma marca faça um bom uso dessa oportunidade de negócio. Não somente porque estamos em um período de retomada da atividade econômica nacional, como também por uma questão de manutenção de comprometimento da empresa com o cliente.



Por isso, é muito importante que o lojista anuncie os seus produtos promocionais, destacando-os, seja em loja física ou loja online. No entanto, mais importante do que o cliente obter a informação de que o produto está com desconto, é a certeza de que receberá o produto dentro prazo estimado.

Atue sob antecipação de demanda no e-commerce

Sendo assim, a gestão da logística deve ser feita sob antecipação de demanda. Ou seja, antes de o lojista anunciar tal produto, é necessário verificar primeiramente se poderá cumprir o prazo de entrega prometido ao cliente.

Além disso, deve verificar se possui estoque o suficiente para descartar o produto. Pois, nada é mais desagradável para o cliente do que efetuar uma compra e obter uma negativa posteriormente; ou seja, quando está esperando o seu produto, recebe uma mensagem de que o produto não pode ser entregue porque a transportadora não atende a região, ou ainda, recebe de a informação de que seu produto não possui estoque; esse tipo de situação precisa ser barrada no processo de compra do cliente.

Pois, oportunidades como os eventos voltados à Black Friday e as compras de Natal, podem se tornar um grande contrafluxo para uma empresa, sendo um resultado difícil de reverter.

Desafio e comprometimento

Já que o tamanho da oportunidade representa o tamanho do seu desafio. Sendo assim, se atente a esses pontos antes de direcionar o seu cliente para uma promessa que a sua empresa não possa cumprir, ou seja, o seu comprometimento é, primeiramente, com a palavra da empresa, entregando transparência e obtendo confiabilidade do mercado e do cliente.