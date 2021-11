Black Friday no supermercado: confira o que as principais redes de Salvador prepararam

A Black Friday já deixou de ser apenas uma única data e agora as empresas preparam ofertas que duram uma semana e às vezes todo o mês. Além disso, as promoções estão presentes em diversos departamentos, incluindo supermercados. Para você não ficar de fora das promoções, listamos o que as principais redes prepararam. Confira:

O RedeMix preparou uma “Red Week”, com descontos em produtos selecionados, boa parte em itens importados. As ofertas são válidas até o próximo domingo (28), nas lojas da Vila Laura, Horto, Pituba, Villas, Itaigara, Ondina, Vitória e Imbuí.

A Black Friday Assaí está no seu 5º ano consecutivo e sorteia compras 100% pagas, até o limite de R$ 1000, além de diversas ofertas em todas as lojas. Para concorrer, o cliente precisa fazer compras acima de R$ 100 em qualquer unidade Assaí e informar o CPF ou CNPJ no momento de passar as suas compras.

Os vencedores são premiados por meio de sorteio digital, feito na hora, e serão comunicados instantaneamente através de uma mensagem automática na tela do caixa. Em caso de valores acima de R$ 1 mil, o cliente precisará pagar somente o valor excedente por meio de qualquer forma de pagamento aceita nas lojas (cartões de crédito e débito das principais bandeiras, dinheiro, Vale-Alimentação, QR Code PicPay e Pix).

Até o fim da campanha, serão distribuídos R$ 1 milhão em compras grátis. Além de já oferecer preços baixos e variedades e produtos todos os dias, o Assaí prepara ofertas ainda mais vantajosas especialmente para a Black Friday – uma das mais esperadas pelos clientes. Haverá descontos em toda a loja e em diversas categorias de alimentos, produtos de limpeza, higiene, dentre outras. E na sexta-feira 26 haverá ainda mais ofertas a quem procura economizar, com a abertura antecipada das lojas para as 6h.

Com o encerramento do formato de hipermercados do Extra anunciado em outubro, a rede iniciou uma grande queima de estoque com foco nas categorias de Eletro, Bazar e Têxtil. As ofertas são válidas até esta terça (23).

A Black Super Friday do Hiperideal começou na última semana, com descontos selecionados, e vai até o próximo domingo (28). As promoções se aplicam tanto para a loja física quanto para o aplicativo, no delivery.