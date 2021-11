Black Friday significa “Sexta feira Negra”. Na prática ela tem o significado da maior data de ofertas do Brasil, sendo uma oportunidade importante para o comércio, principalmente no varejo.

Black Friday: oportunidade para o varejo e para os consumidores

Entretanto, a Black Friday também é uma oportunidade para o consumidor, visto que é possível buscar por menores preços, considerando a qualidade das grandes marcas.

De acordo com o site oficial do evento, a origem exata não é de amplo conhecimento; visto que há quem diga que a expressão nasceu no final do século XIX após duas instituições financeiras terem quebrado no mesmo dia em plena corrida do ouro. Coincidentemente, em uma sexta-feira.

Origem inexata?



No entanto, outra teoria conhecida segundo o site oficial, é que o termo foi criado por policiais da Filadélfia na década de 60 para se referir ao dia após o feriado do Dia de Ação de Graças em que o trânsito se tornou um caos.

Graças a isso, surgiu então uma grande oportunidade de venda para os lojistas que se aproveitavam disso e faziam diversas promoções para atrair quem passasse por lá.

Dessa maneira, essa referência ao trânsito logo se expandiu e se tornou uma expressão local às ofertas, se transformando em uma grande tradição de compras.

Evento ocorre no Brasil desde 2011

No Brasil, a Black Friday chegou em 2011 com o portal Busca Descontos e se popularizou rapidamente. O site do evento ressalta que, diferentemente dos Estados Unidos, a Black Friday no Brasil começou como um evento exclusivamente online que passou para o varejo físico, atingindo produtos e serviços. Em 2021, o evento ocorre no dia 26 de Novembro, última sexta-feira do mês, de acordo com as informações oficiais.

O que é o Busca Descontos?

De acordo com o site oficial, pioneiro em Cupons, Ofertas e Big Dates do Brasil, o Busca Descontos desde 2010 oferece para os e-consumidores de todo o país ofertas e cupons de descontos nos maiores e melhores lojistas.

Também promove as datas mais importantes do comércio eletrônico. Tais como: Black Friday, Cyber Monday, Brasil Game Day, Boxing Week, Mega Saldão e Dia do Frete Grátis, segundo o site Black Friday 2021.

As informações oficiais ressaltam que não é possível confirmar quais produtos específicos estarão em promoção, isso porque essas ofertas dependem exclusivamente das lojas participantes.

Pesquisas e estratégias

Porém, é importante que, enquanto consumidor, pesquise e avalie a redução de preços. Ao passo que, enquanto lojista, prepare estrategicamente a sua empresa para entregar uma experiência positiva ao seu cliente.