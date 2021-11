A Black Friday é amanhã, dia 26 de novembro e é importante que o lojista esteja preparado para lidar com essa data tão esperada pelo comércio. Primeiramente, prepare a sua loja seja física e/ou online. É importante que prepare a sua loja para receber o cliente por diversos aspectos.

Black Friday: prepare o comércio em diversos aspectos

Por isso, destaque os produtos que estão em promoção. Deixe clara a informação sobre as formas de pagamento disponíveis, bem como, no caso do seu site, procure esclarecer as informações básicas do produto e deixe uma foto do produto com alta definição.

Fidelização do cliente

Além disso, também é relevante destacar campanhas motivacionais de fidelização para o cliente. Sendo assim, é importante que destaque, juntamente com seu produto foco, qual é o benefício do cliente; já que a Black Friday é uma oportunidade para que você direcione as suas vendas.



Leve mais e pague menos

Por exemplo, é possível que você faça descontos progressivos para estimular o cliente a adquirir mais produtos (leve mais – pague menos); ou para que possa utilizar o desconto durante um determinado prazo. É de extrema relevância que acompanhe a jornada do cliente durante a Black Friday. Visto que essa é uma oportunidade de vendas diretas para diversos comércios, seja físico ou online.

Acompanhe a jornada do cliente

No entanto, é importante que esteja atento à jornada do cliente para que o processo de compra ocorra naturalmente, de modo que o site não fique congestionado e suporte o volume de acessos, bem como, para que você possa amparar o cliente em sua necessidade após o processo de compra.

Sendo assim, analise a possibilidade de cumprir realmente o prazo de entrega estabelecido junto ao seu público. Além disso, verifique a forma de pagamento, se todas estão funcionando.

Site responsivo e servidor atualizado

Além disso, caso o seu site não seja responsivo, é importante verificar essa possibilidade para os próximos eventos. Certamente, tanto em loja física como em loja online, haverá uma elevação das vendas e você deve avaliar a sua gestão de estoque para que você tenha produtos para entregar ao seu cliente.

Visto que, quando uma empresa não se prepara por todas as vertentes, acaba por tornar uma grande oportunidade, como a Black Friday, em uma situação de difícil reversão. Já que a mesma amplitude que o evento traz para as vendas, ocorre para negativar a imagem de uma empresa que não atende ao cliente em sua totalidade. Por isso, na era digital, é fundamental se atentar a todos os processos, evitando reclamações nas redes sociais, além dos canais da empresa.