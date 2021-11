Black Friday: redes de fast foods oferecem descontos em todo o Brasil

Nessa semana, na sexta-feira (26), acontece a Black Friday. A data marca o início da temporada de compras de Natal no Brasil, mas as promoções já estão circulando, até mesmo nas redes de fast food. McDonald’s, Burger King, Subway e KFC são algumas que já aderiram à onda de descontos, com hambúrgueres por R$1,90 ou até mesmo de graça.

Veja os principais descontos de Black Friday nas redes de fast food:

A Méqui Friday já tem data para acontecer e terá promoções em todos os canais da rede. De 16 a 22 de novembro, é possível garantir seu McChicken ou Duplo Barbecue por R$ 1,90, já o Big Mac ou McChicken Bacon por R$ 2,90 e o Quarterão ou Cheddar McMelt por R$ 3,90. Para aproveitar, é preciso realizar o pagamento pelo Código QR no aplicativo do Mercado Pago, onde os descontos serão aplicados automaticamente.

Até o dia 30 de novembro, dois cheeseburguer ou chicken Jr + bebida estarão com 35% de desconto. De 17 de novembro a 30 de novembro, o Big Mac, Cheddar, McChicken, Quarterão, Duplo Burguer Bacon, Duplo Barbecue, McChicken Bacon, McChicken Barbecue e McChicken Cheddar estarão com 39% de desconto. Além dessas, haverá também ofertas relâmpago no aplicativo ao longo da semana, entre sobremesas, acompanhamentos e sanduíches com preços especiais.

Já o Burger King promete dar um Whopper de graça a quem comprar um combo que custe mais de R$21,80 entre os dias 22 e 26 de novembro. Mas, só será possível retirar o sanduíche entre os dias 27 e 31 de dezembro.

Antes de fazer o pedido, é necessário baixar o aplicativo do Burger King e se cadastrar no “Clube BK”. Quando comprar o combo, o cliente ganhará 220 pontos no clube, o que equivale a um Whopper.

Antes de realizar a compra, confira quais unidades participam do Clube BK. Para as que participam, haverá uma opção de “carimbo no recibo”. A nota fiscal será marcada pelo atendente para que o cliente retire o hambúrguer gratuito dentro do período válido.

Além disso, o Burger King está anunciando ofertas com até 40% de desconto no seu aplicativo.

Na Subway, a promoção será válida apenas na sexta-feira de Black Friday. Na compra de um sanduíche de frango teriyaki ou frango defumado com cream cheese, com cookie e refrigerante de 500 ml, você paga apenas o lanche. O desconto é válido apenas para compras feitas direto no restaurante, ou seja, não será aplicada nos pedidos por delivery. A promoção está sujeita à disponibilidade.

A rede de pizzaria Domino’s criou a “Pizza Week” para oferecer um desconto de 50% nas pizzas médias, grandes e gigantes de todos os sabores. A promoção é válida de 19 a 29 de novembro, em todas as unidades da Domino’s no país. Para aproveitar o desconto o pedido deve ser feito de alguma dessas formas: Whatsapp, aplicativo da marca, site da marca, telefone ou presencialmente.

Apesar de não fazer parte oficialmente das promoções de Black Friday. o KFC anunciou que o Kentucky Chicken Sanwich está sendo vendido por R$9,90 nos pedidos feitos pelo Uber Eats.