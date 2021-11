Black Friday x Microempreendedores: confira dicas de como lucrar mais

Ser microempreendedor ou possuir uma empresa de pequeno e médio porte não é fácil. A concorrência com grandes marcas, muitas vezes, é esmagadora e datas comemorativas são grandes oportunidades de faturar e deixar o orçamento mais ‘folgado’.

A Black Friday é uma dessas datas em que todos precisam participar e aproveitar a disposição dos clientes, que estão mais inclinados à compra. Mas, você sabe como se organizar? Sabe como aumentar suas vendas em dias assim? Está precisando de ajuda para otimizar os ganhos?

Se não, você está no lugar certo! Pensando nesse contexto atual, principalmente de pós pandemia, o iBahia, em parceria com a técnica do Sebrae-BA Taiane Jambeiro, selecionou 6 dicas práticas de como você pode empreender e lucrar mais no período. Confira:

1) Trabalhe na divulgação do seu negócio pela internet: Sua empresa concorre com outras espalhadas por todos os lugares do mundo, por isso é importante produzir conteúdos com essa temática para o seu site, trabalhar parcerias para sair na mídia, elaborar cards e postagens para as redes sociais, utilizando as hashtags vinculadas à temática promocional para que o cliente encontre a sua loja quando estiver realizando buscas na internet.

2) Lives e vídeos que geram vendas: O formato em vídeo tem sido amplamente utilizado na internet por ser cada vez mais bem aceito pelo público. Aproveite toda a dinâmica desse formato para promover seu produto, mostre as pessoas com diferentes biotipos usando as suas peças, interaja com os clientes, faça promoções e dê descontos e condições especiais para quem participa desse momento ao vivo com você.

3) Prepare o seu time para atender bem: De nada adianta ter todo o trabalho para atrair o cliente até a sua loja, se os vendedores não estiverem bem preparados para recebê-los da melhor forma. Treine, incentive e ofereça bonificações para que sua equipe esteja engajada em oferecer um bom atendimento e bater recordes de vendas.

4) Planeje benefícios além do desconto: Os consumidores estão cada vez mais exigentes e pesquisam muito antes de efetivar uma compra – especialmente na Black Friday. É importante ir além dos tradicionais descontos desta data comemorativa e oferecer outros benefícios para chamar a atenção do cliente, a exemplo de frete grátis, prazos diferenciados, personalização dos produtos, entre outros.

5) Cuide da logística desde as compras, passando pelo estoque, até a entrega ao cliente final: É importante garantir todos os prazos desde o início da cadeia para que não haja problemas no cumprimento das datas acordadas. Este é um período de alta demanda e quem se programa sai na frente. Nos casos de e-commerce, é importante acompanhar ainda as questões relacionadas aos picos de acesso. Garanta que o seu servidor consiga acomodar toda a demanda que o período promocional proporciona.

6) Realize ações de pós-venda para que o relacionamento com o seu cliente não seja pontual: Avalie a satisfação do cliente com a compra, entenda que tipo de produto pode ser ofertado para complementar a necessidade dele e aproveite o momento de possíveis trocas para aumentar o ticket da venda.

Quer saber mais?! Confira abaixo: