Boa viagem! agências e hotéis dão descontos na Black Friday; confira opções na Bahia

A Black Friday movimenta inúmeros setores com promoções especiais e o do turismo não fica atrás. Para quem está planejando férias, é bom ficar de olho, desde já, nos descontos que agências e hotéis estão oferecendo. Listamos cinco promoções para destinos baianos. Confira e programe-se:

Porto Seguro no Portal Ville

Pacote de 5 noites com a Decolar. Inclui aéreo desde São Paulo e hospedagem no Hotel Portal Ville Rede Soberano. Custa a partir de R$ 1.200 por pessoa em acomodação dupla (desconto de 20%). O embarque é no dia 15/05/2022. Promoção válida para compras a partir de 26/11/2021. Preço, condições e disponibilidade sujeitos a alterações.

Porto Seguro no Resort Coroa Vermelha

A Submarino Viagens vende pacote que inclui aéreo desde São Paulo e cinco diárias no Resort Coroa Vermelha, em sistema all-inclusive. O embarque é no dia 17/04/2022 e custa a partir de R$ 2.679 por pessoa em acomodação dupla (desconto de 14%). A promoção já está disponível. Preço, condições e disponibilidade sujeitos a alterações.

Ilhéus no Hotel Pousada Terras do Sem Fim

Pacote da CVC de 8 dias inclui aéreo desde São Paulo, transfers e hospedagem no Hotel Pousada Terras do Sem Fim. A viagem começa no dia 4/12/2021 e custa a partir de R$ 1.748 por pessoa em apartamento duplo (desconto de 15%). A promoção já está disponível. Preço, condições e disponibilidade sujeitos a alterações.

Porto Seguro no Hotel Casablanca

Com a CVC, pacote de 8 dias custa a partir de R$ 3.285 por pessoa em apartamento duplo (desconto de 10%). Inclui aéreo desde São José do Rio Preto (SP), transfers, hospedagem no Hotel Casablanca Porto Seguro e ingresso para parque aquático. O embarque é no dia 26/12/2021. Preço, condições e disponibilidade sujeitos a alterações.

Hotel Solar do Imperador (Porto Seguro)