Boatos de armação entre Criciúma e Paysandu não tiram o foco do Botafogo-PB – Futebol Interior

João Pessoa, PB, 04 (AFI) – Os boatos de uma possível armação entre Criciúma e Paysandu não tiram o foco do Botafogo-PB, que se concentra apenas na partida contra o Ituano, no Novelli Júnior, em Itu.

Afinal, o Belo depende apenas de si para conquistar o acesso à Série B do Brasileiro. Na vice-liderança do Grupo C da Série C, com oito pontos, o time paraibano precisa ganhar do Ituano, que já subiu, para não depender de outros resultados.

Se perder ou empatar no interior paulista, o Botafogo tem que torcer para o Criciúma não ganhar do Paysandu, em Belém. O problema é que o Papão entra em campo já eliminado.

“Temos que estar exclusivamente focados no adversário, nas ações que vão acontecer dentro do campo. E deixar tudo que é falado, conversado e especulado, fora de campo, para a parte da direção, que deve estar, com certeza, precavida a isso e agindo da maneira como tem que agir”, disse o técnico Gerson Gusmão.

COMO TUDO COMEÇOU

No último final de semana, após os resultados da penúltima rodada, um radialista de Santa Catarina disse a seguinte frase: “Vai lá e paga a folha do Paysandu, do mês”. Isso acabou repercutindo nos bastidores dos clubes.

Em suas redes sociais, o Criciúma soltou uma nota de repúdio se manifestando sobre o “comentário infeliz” e prometeu tomar as “medidas judiciais cabíveis”, pois “não compactua com nenhum tipo de atividade antiesportiva e que sempre priorizou a transparência e honestidade em todas as competições que disputa ou disputou em toda a sua história”.