Boca Junior-SE vence Jaciobá-AL pela primeira rodada – Futebol Interior

Aracaju, SE, 12 (AFI) – Na tarde desta sexta-feira (12), o Boca Junior-SE venceu o Jaciobá-AL por 3 a 2, no estádio Batistão, em Aracaju, pela primeira rodada da Copa do Nordeste Sub-20. Com o triunfo, a equipe sergipana assume a segunda colocação do Grupo C , com três pontos. O time alagoano é o terceiro colocado, ainda sem pontuar.

O jogo

Os mandantes abriram o placar no estádio Batistão aos 17 minutos do primeiro tempo. Dez minutos depois, aos 27, o Jaciobá deixou tudo igual em Aracaju. No segundo tempo, o Boca Júnior voltou a ficar em vantagem. Porém, o Azulão do Sertão empatou o duelo. No fim da partida, o Boca balançou as redes pela terceira vez e selou o triunfo jogando em casa.

O próximo jogo do Boca Junior será contra o Bahia, fora de casa, na próxima quarta-feira (17). O Jaciobá vai jogar em casa contra o Vitória, líder do grupo, também na quarta-feira.

CONFIRA OS RESULTADOS DA RODADA