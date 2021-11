Boliche humano: motorista atropela 18 pessoas em João Dourado

Um motorista bêbado foi preso em flagrante no último domingo (21) após atropelar dezoito pessoas durante uma comemoração na cidade de João Dourado, na Bahia. As informações são do Blog do Leo Barbosa.

De acordo com relatos, uma multidão festejava ao som de trio elétrico quando um homem embriagado avançou e atropelou as pessoas que estavam na comemoração.

Houve pânico no local e várias pessoas avançaram para cima do veículo chegando a virar o carro. Ainda de acordo com o blog, ambulâncias prestaram atendimento às vítimas e o motorista foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil.

Veja vídeo do momento: