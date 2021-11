Bolsa: Ações do Nubank iniciam em dezembro

As ações do Nubank devem entrar oficialmente em dezembro na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) e na B3 (Bolsa brasileira). A previsão é de que isso aconteça nos dias 9 e 10 de dezembro, conforme a fintech no seu próprio blog.

Para comprar parte das ações, é preciso criar uma conta no Nu invest, até o dia 17 de novembro. Para isso, a fintech indica que o processo é simples e basta apenas clicar em “abrir conta Nu invest”. Depois disso, do dia 17 de novembro a 5 de dezembro de 2021 deve acontecer o período de reserva do BDRs, que dá direito a um “pedacinho” do Nubank – apontam em seu blog.

“Um certificado que, segundo nossas estimativas, vai representar 1/6 de uma ação ordinária classe A da Nu Holdings, empresa líder do grupo Nubank, que será negociada na Bolsa de Nova York. Essa fração será confirmada ao final do IPO”, diz a Fintech.

Mas atenção, o Nubank alerta que este tipo de investimento não é indicado para todos os perfis. “Esse é um tipo de investimento arriscado e não recomendado para todos os perfis de investidores. Recomendamos fortemente que, antes de tomar essa decisão, você leia o nosso prospecto e o formulário de referência, em especial a seção fatores de risco”, ressaltou o Nubank.

O banco ainda relata que você deve faze um teste de perfil e ver se as suas expectativas vão de acordo com o que é proposto. Sendo os BDRS condicionados, conforme a fintech: (i) atualização cadastral; e (ii) adequação do produto ao perfil do Investidor; ou (iii) declaração expressa do cliente de que está ciente da inadequação de seu perfil ao produto e dos riscos do investimento.



Você Pode Gostar Também:

A fintech ainda promete entregar conteúdo “sobre os riscos e oportunidades de investir na Bolsa” – confira o blog do Nubank clicando aqui.

Entre as leituras recomendas estão o Prospecto Nubank, com foco na seção de Fatores de Risco, o Formulário de Referência e o Contrato do Programa NuSócios.

Canais de contato Nubank

O Nubanl disponibiliza um blog e perguntas frequentes sobre o assunto, mas se mesmo assim você tiver dúvida é possível entrar em contato com especialistas as 9h às 18h, de segunda a sexta-feira por meio do telefone (11) 3841-4515.

Ainda é possível também ter contato com Ouvidoria do Nubank, para casos que você não tenha ficada satisfeito com o atendimento anterior. A Ouvidoria funciona de segunda a sexta-feira, 9h às 18h, no horário de São Paulo, basta ligar para 0800 887 0463.