Bolsa do Povo Educação realiza seu primeiro pagamento

No final de outubro, o governo de São Paulo iniciou o pagamento do programa Bolsa do Povo Educação. Assim, de acordo com dados da gestão, foi possível chegar a cerca de 83 mil alunos do ensino médio.

Nesse sentido, o benefício faz parto do Bolsa do Povo, um programa que reúne diversas iniciativas de assistência social do governo estadual. Neste caso, o objetivo é reduzir os impactos da pandemia em estudantes com matrícula na rede de ensino de São Paulo. Além disso, o Bolsa do Povo Educação pretende recuperar e aprofundar a aprendizagem, bem como prevenir o abando e a evasão escola.

Para tanto, haverá a concessão de um total de R$ 1.000 por ano letivo ao aluno. Contudo, este deve observar uma série de exigências para participar.

Assim, todos os que já comprovaram o cumprimento das regras começaram a receber na quarta-feira, dia 20 de outubro. Sobre o assunto, o Secretário da Educação do Estado, Rossieli Soares se manifestou.

“Neste momento, a 1ª parcela do o recurso do Bolsa do Povo Educação Ação Estudantes está sendo distribuída via voucher para os estudantes que concluíram o processo de inscrição até o dia 24 de setembro e cumpriram as condicionalidades obrigatórias. O primeiro pagamento é no valor de R$100 por estudante”, informou.



Como sacar o benefício?

Aqueles que já participam do programa poderão ter acesso aos valores da seguinte maneira:

Primeiramente, o aluno maior de 18 anos que faz parte da medida ou o responsável por aquele que é menor de idade deve acessar o site www.bolsadopovo.sp.gov.br.

Na plataforma, então, o usuário precisará criar um cadastro no LoginSP. Contudo, se este já receber um outro benefício do Bolsa do Povo, poderá usar o mesmo login.

Assim que realizar o login, será necessário acessar a área restrita do site.

A plataforma irá informa um número do protocolo e senha, que é importante de se ter em local seguro.

Com estas informações, os participantes poderão realizar o saque em um caixa do ou correspondentes bancários Banco do Brasil e Banco 24 Horas.

Benefício pretende estimular educação

Para cumprir com o objetivo de incentivar a educação, o governo estadual estabeleceu certas exigências. Assim, os pagamentos do programa apenas irão ocorrer de forma proporcional ao andar do ano letivo. Portanto, o valor total do benefício não será concedido de uma só vez.

De acordo com o Secretário da Educação do Estado, Rossieli Soares, esta medida irá reparar eventuais questões que a pandemia causou. Dessa forma, ele indica que esta “é mais uma das ações em curso para reduzir os prejuízos educacionais, sociais e econômicos causados pela pandemia, além de estimular a sequência dos estudos e de todas as atividades escolares”.

Além disso, o secretário defende as ações da gestão neste contexto de pandemia. Segundo ele, então, “São Paulo foi o primeiro estado do Brasil a priorizar a vacinação dos profissionais da Educação e priorizar o retorno seguro às salas de aula, seguindo todos os protocolos, como o distanciamento de um metro entre os estudantes e a distribuição de álcool em gel”.

Governo indica que ainda é possível se inscrever

De acordo com a plataforma do Bolsa do Povo Educação as inscrições tiveram início em 02 de setembro deste ano e se finalizaram no dia 17 do mesmo mês. Contudo, recentemente, no dia 21 de outubro, o Governo Federal indicou que as inscrições ainda estariam abertas.

Então, quem desejar solicitar participação deverá:

Se cadastrar no próprio site do governo, ou seja, www.bolsadopovo.sp.gov.br.

Procurar pela opção “Educação – Estudantes”.

Clicar na opção “Se Inscrever”.

Contudo, o governo estadual explica que o estudante interessado precisará assinar um Termo de Responsabilidade para prosseguir com o cadastro. Se o aluno tiver menos que 18 anos, seu responsável deverá realizar a assinatura.

Como assinar o Termo de Responsabilidade?

O estudante que deseja prosseguir com o cadastro no programa precisará de assinar o Termo de Responsabilidade. Para tanto ele terá duas opções.

Primeiramente, é possível assinar o terma pela Secretaria Escolar Digital (SED). Neste caso, então, os estudantes maiores de 18 anos e os responsáveis de estudantes menores de idade devem:

Usar o próprio login e senha e aceitar o Termo de Responsabilidade que aparecerá em um pop up na tela.

No entanto, caso prefiram, também é possível realizar a assinatura de forma física. Para tanto, o interessado deve:

Se dirigir à unidade escolar em que possui matrícula.

GOE, Diretor e Vice Diretor devem acessar a SED e seguir o passo-a-passo: Questionários -> Bolsa do Povo Estudantes -> Modelo de Termo de Responsabilidade (em PDF).

Estes, então precisam imprimir o documento.

Em seguida, o responsável ou o estudante maior de 18 anos assina o Termo de Responsabilidade.

o Termo de Responsabilidade. Por fim, o GOE, Diretor e Vice Diretor devem confirmar o recebimento do documento. Para tanto devem acessar a SED no menu: Questionários -> Bolsa do Povo Estudantes -> Confirmação de Recebimento do Termo de Responsabilidade e confirmar que recebeu o Termo de Responsabilidade.

Os funcionários da escola não precisarão realizar upload do documento. Portanto, nesta fase apenas é necessário atestar que o termo foi assinado presencialmente na unidade. Contudo, é importante que o documento físico seja mantido nos arquivos escolares, caso seja necessário consultá-lo.

Quais são os critérios de participação?

O governo de São Paulo indica que busca chegar a cerca de 300 mil estudantes da rede estadual de ensino. Primeiramente, o programa se destinará a alunos do ensino médio que possuam inscrição no Cadastro Único, ou seja, dentro do limite de pobreza ou extrema pobreza.

Estes, então, precisam comprovar:

Frequência escolar mínima de 80%.

Estudo pelo aplicativo Centro de Mídias São Paulo (CMSP) durante duas horas por dia.

Participação nas avaliações de aprendizagem.

Realização de atividades preparatórias para o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) aos finais de semana. Este requisito apenas se destina aos estudantes da 3ª série do ensino médio.

Participação de pelo menos uma atividade ou avaliação de aprendizagem na Plataforma de Atividades e Avaliação Formativa de São Paulo, através da plataforma CAED, a cada bimestre.

Ademais, se restarem vagas, alunos do 9º ano e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) também poderão participar. No entanto, apenas se admitirão aqueles em situação de pobreza e extrema pobreza na seguinte ordem de prioridade:

Autodeclarados não-brancos.

Autodeclarados brancos.

Aqueles que mais acessaram o Centro de Mídias de São Paulo (CMSP).