BOMBA! Zé Love, aquele mesmo, é suspenso por 1 ano após cuspir em árbitro – Futebol Interior

Brasília, DF, 09 (AFI) – O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) puniu de forma pesada dois jogadores do Brasiliense após confusão no confronto com a Ferroviária e que culminou na eliminação do time candango na Série D do Campeonato Brasileiro. Zé Love, por exemplo, ficará ser poder atuar por 1 ano.

Zé Love foi punido com 380 dias de suspensão. Já Gustavo Henrique recebeu uma punição de 360 dias. Eles foram denunciados pela Procuradoria do STJD por terem ofendido e cuspido no árbitro Antonio Marcio Teixeira da Silva, da Federação Mineira de Futebol.

O clube candango chegou a formalizar junto ao STJD pedido de anulação da partida, reclamando que teria ocorrido um erro grave da arbitragem, pois o pênalti que culminou com o gol da Ferroviária, a falta teria ocorrido fora da área.

O Brasiliense já prepara o recurso para rever estas punições, pois conforme o clube e os próprios atletas envolvidos, não houveram estas ocorrências.

Fato é que: se confirmada as punições, Zé Love e Gustavo Henrique terão um ano sabático em 2022. Zé tem 34 anos, enquanto seu companheiro 30 anos.

Desportivamente, o Brasiliense só voltará a campo no ano que vem para disputar o Campeonato Estadual, já que recentemente o time também foi eliminado da Copa Verde.