Botafogo 2 x 1 Operário – Fogão está de volta à elite – Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ, 15 (AFI) – Foi sofrido, mas o Botafogo confirmou o acesso à elite do Brasileirão na tarde desta segunda-feira com uma vitória de virada sobre o Operário, por 2 a 1, no Engenhão, pela 36ª rodada da Série B.

O oitavo jogo seguido sem derrota recoloca o Botafogo na liderança do campeonato, com 66 pontos, abrindo dois de vantagem para o vice-líder Coritiba. O Operário estacionou nos 45 e, em 12º lugar, tem remotas chances de rebaixamento.

MELHORES MOMENTOS E OS GOLS

NÃO FOI BOM

O Botafogo demonstrou muito nervosismo durante todo o primeiro tempo, errando passes e criando poucos lances de perigo. Já o Operário se defendia com quase todos os jogadores e apostava no contra-ataque para surpreender os donos da casa.

E quase conseguiu em finalização de Fabiano, defendida por Diego Loureiro. A melhor chance do primeiro tempo foi criada pelo Botafogo, aos 36 minutos. Rafael Navarro desviou de cabeça, Luís Oyama tirou de marcação e, de frente para o gol, mandou por cima.

COM A CARA DO BOTAFOGO

O Operário voltou do intervalo disposto a aproveitar a ansiedade do Botafogo e criou boas oportunidades com Tomaz e Rodrigo Pimão. Em ambas, Diego Loureiro salvou. Aos 16 minutos não teve jeito. Fabiano aproveitou confusão dentro da área após cobrança de escanteio e encheu o pé.

Quando a torcida começava a perder a paciência, o Botafogo empatou aos 28 minutos. Chay cruzou e Pedro Castro desviou de cabeça no cantinho de Thiago Braga. O gol inflamou a torcida e o time, que partiu com tudo em busca da virada.

E ela veio aos 36. Matheus Frizzo cruzou e o artilheiro Rafael Navarro se jogou para desviar a bola, explodindo de vez o Engenhão. Depois disso, o Botafogo administrou a posse da bola e esperou o apito final do árbitro para comemorar o acesso.

PRÓXIMOS JOGOS

O Botafogo volta a campo no próximo domingo, contra o Brasil, às 19 horas, no Bento Freitas, em Pelotas. No sábado, o Operário encara o Brusque, também às 19 horas, no Augusto Bauer, em Brusque. Os jogos são válidos pela penúltima rodada.