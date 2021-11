Botafogo conquista o título, Avaí só depende de si para subir e CSA ainda sonha com o acesso – Futebol Interior

Campinas, SP, 21 (AFI) – Três jogos movimentaram a 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro neste domingo. O destaque fica para o Botafogo que conquistou o bicampeonato brasileiro da Série B. O Avaí venceu fora de casa e voltou ao G4. Já o CSA venceu o Coxa em Curitiba e ainda sonha com o acesso.

Diego Gonçalves marcou o gol da vitória e do título

FOGÃO BICAMPEÃO

O Botafogo se sagrou bicampeão brasileiro da Série B na tarde deste domingo. Com gol de Diego Gonçalves, o time ganhou do Brasil de Pelotas, por 1 a 0, no Bento Freitas, e contou com derrota do Coritiba diante do CSA para repetir o feito de 2015.

O nono jogo de invencibilidade fez o Botafogo chegar aos 69 pontos, abrindo cinco de vantagem para o vice-líder Coritiba. Apenas cumprindo tabela por ter o rebaixamento decretado, o Brasil de Pelotas perdeu a quinta seguida e, com 23 pontos, segue na lanterna.

Assim, os dois times chegam na última rodada, marcada para o próximo domingo, apenas cumprindo tabela. No jogo de entrega da taça, o Botafogo recebe o Guarani no Engenhão, enquanto o Brasil de Pelotas encara o CSA, no Rei Pelé.

AVAÍ NA BOA

O Avaí venceu o Náutico por 2 a 1 na noite deste domingo (21), no estádio dos Aflitos

Com esse resultado, o time catarinense agora só depende de suas próprias forças para conquistar o acesso, pois foi a 61 pontos, em terceiro lugar – só preisa vencer o Sampaio Corrêa em casa para voltar à Série A.

Por sua vez, o Timbu com 52 pontos, só cumpre tabela.

Coxa caiu em casa para o CSA

EM CURITIBA

O CSA mostrou que vai brigar pelo acesso até o final. Neste domingo, o time alagoano foi até Curitiba e venceu o Coritiba por 1 a 0, no estádio Couto Pereira.

O gol do zagueiro Wellington no segundo tempo fez o CSA chegar ao G4, mas vitória do Avaí logo depois deixou o CSA na quinta colocação, com 59 pontos e não depende só de si para subir. O Coritiba, que já garantiu o acesso, tem 64 pontos e deu adeus a chance de levantar a taça da Série B – o Botafogo se sagrou campeão com a vitória sobre o Brasil de Pelotas (RS).