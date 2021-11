Botafogo massacra o Vasco e lidera; Ponte vence e respira na luta contra degola – Futebol Interior

Campinas, SP, 07 (AFI) – O Campeonato Brasileiro da Série B tem um novo líder. O Botafogo goleou o Vasco da Gama, assumiu a primeira posição e ficou ainda mais próximo do acesso. De quebra, praticamente selou a permanência do cruz-maltino na divisão. Ainda neste domingo, no encerramento da 34ª rodada, o Guarani ficou no empate por 2 a 2 em um jogo polêmico e sem VAR contra o Vila Nova, e a Ponte surpreendeu ao bater o CRB, por 1 a 0, no Rei Pelé.

GOLEADO DO FOGÃO

No estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, o Botafogo goleou o Vasco por 4 a 0 e assumiu a liderança da Série B do Brasileirão. O Gigante da Colina até pressionou no ínicio do jogo, aos nove minutos do primeiro tempo, em chute de Cano, mas foi o Fogão que abriu o placar. Aos 11, Marco Antônio recebeu passe de Warley e chutou na saída do goleiro. Oito minutos depois, o Alvinegro da Estrela Solitária fez o segundo. Diego Gonçalves cruzou na área e Rafael Navarro completou para o fundo do gol.

O terceiro gol do Botafogo saiu antes do intervalo. Marco Antônio recebeu excelente passe de Oyama, passou pelo goleiro e chutou com categoria aos 35 minutos. No segundo tempo, o Fogão deu números finais à partida logo aos oito minutos. Diego Gonçalves aproveitou cabeçada de Pedro Castro e mandou para o fundo das redes.

Com a vitória, o Botafogo surge na liderança da Série B, com 62 pontos. O Vasco aparece em nono lugar, com 47 pontos.

EMPATE DO BUGRE

No estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, Vila Nova e Guarani empataram em 2 a 2. O Tigre abriu o placar aos 37 minutos do primeiro tempo. Alesson aproveitou cruzamento de Diego Tavares e completou para o gol.

Na segunda etapa, o Vila fez o segundo aos dois minutos. Clayton serviu Alesson na área, que não desperdiçou e estufou as redes. Mas o Guarani não se entregou e diminuiu aos 24 minutos. Mateus Ludke chutou rasteiro na saída do goleiro para balançar as redes. E o empate do Bugre veio aos 32 minutos. Lucão do break aproveitou cobrança de escanteio e cabeceou para garantir a igualdade.

O empate deixa o Tigre na décima colocação, com 44 pontos. O Bugre aparece em sétimo lugar, com 53 pontos.

BOLÍVIA VENCE!

Em São Luís, no estádio Castelão, deu Sampaio Corrêa! Os gols do duelo aconteceram no segundo tempo. Aos oito minutos da etapa final, a Bolívia Querida abriu o placar com Roney, que aproveitou sobra na pequena área e balançou as redes. O Xavante empatou o jogo aos 16 minutos. Erison chutou cruzado de dentro da área e não deu chance de defesa para Luiz Daniel. No fim, aos 45, o Sampaio garantiu os três pontos. Maurício recebeu passe de Pimentinha na área, se livrou da marcação e fez o segundo dos mandantes.

Com a vitória, a Bolívia Querida fica em 11º lugar, com 43 pontos. O Brasil-RS é o lanterna da Série B, com 23 pontos.

OLHA ESSA PONTE!

Em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli, deu Macaca! O Galo arriscou aos 18 minutos do primeiro tempo. Nicolas Careca recebeu cruzamento de Guilherme Romão e bateu de primeira pela linha de fundo. A Macaca respondeu aos 25 minutos, quando Rafael Santos chutou forte e acertou a trave do CRB. Antes do intervalo, a Ponte abriu o placar aos 42 minutos. Léo Naldi recebeu a bola dentro da área, chutou rasteiro e balançou as redes.

No segundo tempo, o Galo da Pajuçara quase empatou o jogo aos 14 minutos. Júnior Brandão chutou forte de dentro da área e acertou a trave do goleiro Ivan. Três minutos depois, o time de Campinas respondeu em chute de Moisés por cima do gol. Aos 51 minutos, o CRB assustou. Wesley se livrou da marcação dentro da área e chutou forte para fora.

Com a vitória em casa, a Macaca fica em 14º lugar, com 42 pontos. O Alvirrubro aparece em sexto lugar, com 54 pontos.