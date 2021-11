Botafogo-PB anuncia renovação do treinador Gerson Gusmão – Futebol Interior

Campina Grande, PB 23 (AFI) – A diretoria do Botafogo-PB confirmou neste inicio de semana, a renovação do contrato do treinador Gerson Gusmão no comando do Belo para 2022. Segundo informou o clube através de sua assessoria de imprensa, a direção se reuniu com o treinador e acertou todos detalhes para o ano que vem

Além do Campeonato Paraibano, o Bota vai jogar o Brasileiro da Série C, onde neste ano fez boa campanha mas não conseguiu subir, ficando na segunda fase no grupo onde ascenderam, Ituano, Criciúma, e que tinha ainda o Paysandu. O Belo ainda jogará a Copa do Nordeste depois de passar pelo Vitória na fase de classificação neste ano.

REFORÇOS

Gusmão já discute com a diretoria a contratação de reforços e ainda a renovação de contrato de vários titulares para a temporada de 2022.

CARREIRA

Gerson Gusmão, 47 anos, começou como auxiliar em 2011 no Novo Hamburgo, passou por Chapecoense, Santo André, Caxias, Operário Ferroviario de 2016 a 2020, chegando ao Botafogo em 2021, onde fez 47 jogos e teve 14 vitórias nesta temporada, segundo o site O Gol.