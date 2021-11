Botafogo-PB treina forte para ‘decisão’ diante do Ituano – Futebol Interior

Campina Grande, PB, 03 (AFI) – A semana vem sendo de treinamentos “pesados” no Botafogo para o jogo decisivo contra o Ituano, sábado em Itu pela sexta e última rodada do Grupo A do Campeonato Brasileiro Série C.

Com o Ituano classificado para a Série B de 2022, com dez pontos, Belo com oito e Criciúma com seis pontos, disputam a segunda vaga. Uma vitória dá a vaga ao Bota. Em caso de empate, o time paraibano torce contra o Criciúma que encara o já eliminado Paysandu (dois pontos), na Curuzu, em Belém.

O time botafoguense treinou no feriado, sob o comando de Gerson Gusmão. Os atletas deram sequência à preparação com foco total. A dúvida do jogo fica por conta de Clayton, que se recupera de lesão na coxa. Também estão no DM do Belo Lucas Gabriel e Rafael Barros.

E provável que Gusmão mantenha a base do último jogo: Felipe, Sávio, Fred, Willian Machado e Tsunami; Pablo, Tinga, Cleyton e Marcos Aurélio; Welton e Juba.

HOMENAGEM

Nesta semana os netos do radialista Gláucio Lima, setorista do Belo para Rádio Tabajara por quase duas décadas que morreu por Covid-19 nesta pandemia, presentearam o goleiro Felipe, com uma camisa com a imagem do avô no treino da tarde de terça-feira (2) no CT Maravilha do Contorno.

Segundo o clube, o goleiro e Gláucio construíram uma relação de amizade no primeiro ano dele no clube e a família do radialista resolveu agradecer o carinho que Felipe sempre teve por ele.

“De onde estiver, Gláucio Lima, ao lado de tantos outros botafoguenses ilustres que já nos deixaram, estão torcendo muito por esse tão sonhado”, diz a nota do clube.

APITO

Para o jogo vai apitar o árbitro carioca Bruno Arleu de Araújo – RJ/FIFA, que terá como assistentes Rodrigo Figueiredo Correa – RJ/FIFA e : Thiago Henrique Neto – RJ VAR – Rodrigo Nunes de Sá – RJ/FIFA