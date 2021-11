Botafogo-PB visita o Ituano em jogo que vale o acesso ou até vaga na final – Futebol Interior

João Pessoa, PB, 5 (AFI) – Há quatro jogos sem perder, com duas vitórias seguidas e dependendo só de si para conquistar o acesso e eventualmente a vaga para a decisão, o Botafogo-PB encara o Ituano neste sábado às 17h, no Estádio Novelli Júnior. A partida é válida pela última rodada da Segunda Fase da Série C do Campeonato Brasileiro e é o jogo que define, ou não, o sucesso da temporada.

O Belo está em segundo lugar no Grupo A com oito pontos, o Ituano, adversário direto, tem 10. Apesar de estar na zona de classificação, o Criciúma ainda está na briga com seis pontos.

LESIONADOS

Para a decisão, o técnico Gerson Gusmão não poderá contar com Lucas Gabriel e Rafael Barros, que já foram baixas nas últimas partidas, por conta de lesão.

RETORNO

Quem voltou na última rodada contra o Paysandu, e deve continuar no time foi o meia Clayton.

CENÁRIO PARA SUBIR

Entenda os cenários para que o Belo consiga o acesso para a Série B:

Em caso de vitória: Belo garante acesso para a Série B 2022;

Belo garante acesso para a Série B 2022; Em caso de empate: os paraibanos vão precisar torcer para que o Criciúma não vença o Paysandu;

Em caso de derrota: com esse resultado, o Alvinegro da Estrela Vermelha precisa torcer para que o Criciúma não vença o Papão.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

O time que entrar em campo deve ser o mesmo da última partida. Conta com Felipe; Sávio, Fred, Willian Machado e Tsunami; Tinga, Pablo, Cleyton e Marcos Aurélio; Welton Felipe e Juba.