Botafogo x Operário – Para retornar à elite do Brasileirão – Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ, 14 (AFI) – O Botafogo tem tudo para confirmar seu retorno à elite do Brasileirão nesta segunda-feira. É necessário apenas uma vitória sobre o Operário, em jogo marcado para as 16 horas, no Nilton Santos, pela 36ª rodada da Série B.

Invicto há sete jogos – quatro vitórias e três empates -, o Botafogo depende apenas de si para retornar à elite. Com 63 pontos, o time pode carimbar o passaporte diante da torcida, onde tem a melhor campanha da Série B (84,3%). O Operário, por sua vez, está em 12º lugar com 45 pontos e está praticamente livre do rebaixamento.

O acesso alvinegro pode vim até mesmo com um empate, desde que o Goiás perca para o Remo, em Belém, e o CRB não vença o Brusque, em Brusque. Ambos os jogos também acontecem na segunda-feira.

INFORMAÇÕES DO BOTAFOGO

A principal novidade no Botafogo em relação ao time que empatou sem gols com a Ponte Preta, na última quinta-feira, em Campinas, é o retorno do atacante Chay, que não joga desde o dia 26 de outubro por conta de uma lesão no tornozelo direito.

Autor de oito gols e sete assistências na Série B, Chay foi liberado pelo departamento médico e deve aparecer no lugar de Warley. Outras duas mudanças devem acontecer no time titular. O zagueiro Joel Carli retorna na vaga de Gilvan após cumprir suspensão e o lateral-esquerdo Hhugo substitui Carlinhos, que será preservado após dois jogos seguidos.

INFORMAÇÕES DO OPERÁRIO

A vitória no confronto direto sobre o Remo, por 2 a 1, praticamente assegurou o Operário na Série B de 2022. Mesmo assim, o técnico Ricardo Catalá vai escalar o que tem de melhor à disposição para tentar estragar a festa do Botafogo.

O volante Leandro Vilela retorna após cumprir suspensão automática. Essa deve ser a única novidade no time titular. Liberado pelo departamento médico, o lateral-direito Alex Silva volta a ficar à disposição depois de quatro partidas, mas será apenas opção no banco de reservas.