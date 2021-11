Boticário recruta profissionais para Natal

Para suportar a demanda do fim de ano, o Boticário recruta profissionais para o Natal. Por meio da Randstad, consultoria global de RH, a empresa, considerada uma das maiores no setor de cosméticos e perfumes do Brasil, busca novos talentos para a função de auxiliar de vendas.

As chances são para contratação temporária, mas há oportunidades em lojas do Boticário de todo o país. Ainda, é importante ressaltar que há a possibilidade de efetivação ao final do contrato, a depender do desempenho do profissional. Esta é uma oportunidade, também, para que os candidatos adquiram novas habilidades e competências, além de conhecer novas áreas profissionais – um grande bônus para quem está em busca do primeiro emprego ou deseja se recolocar no mercado.

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas devem ter ensino médio completo, experiência na área comercial e conhecimento no pacote office. Além disso, experiência anterior em lojas de varejo é um diferencial para a posição, já que entre as atividades do dia a dia estão a organização do estoque, reposição de mercadorias nas prateleiras e ilhas, apoio no atendimento ao cliente, auxílio no caixa e na abertura e fechamento do estabelecimento.

Os contratados receberão remuneração compatível com o mercado e terão direito a um pacote de benefícios que inclui vale refeição e vale transporte.

As inscrições devem ser realizadas diretamente no site da Randstad https://temporarios.randstad.com.br.



A empresa de recrutamento, seleção, contratação e gestão de RH, deve abrir mais de 5 mil vagas temporárias em diferentes segmentos até o final deste ano. O montante representa um aumento de 40% em comparação com o ano anterior.

As chances serão distribuídas entre cidades de todo o país e destinadas a pessoas com ou sem experiência. A lista completa de oportunidades temporárias pode ser encontrada no site da empresa. Para a Randstad, é fundamental associar diversidade e inclusão com oportunidades para mudar a vida de todos.