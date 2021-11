Boy reservado: conheça o oficial do exército que conquistou Jojo Todynho

Na última segunda-feira (29) Jojo Todynho deixou publicamente a vida de solteira após vazarem imagens dela com seu novo namorado, Lucas Souza.

“Na inocência, postei (as fotos) no perfil privado, que tem 100 pessoas. Pessoas que eu gosto, que eu tenho contato pessoal. Não imaginava que iria vazar. Isso prova que eu tenho que ficar cada vez mais afastada dos outros”, disse Jojo em um desabafo nas redes sociais.

Após reclamar sobre sua privacidade violada, já que ela havia postado apenas em um perfil privado para amigos e família, a funkeira publicou uma foto com o novo amor: “Homem da minha vida”, escreveu na legenda.

O responsável por conquistar o coração da vencedora de “A Fazenda 12”, é um oficial do Exército Brasileiro. Reservado, o único perfil disponível do novo boy no Instagram é fechado e com apenas 3 publicações e 81 seguidores, um deles é a própria cantora.

De acordo com o portal “Gossipinha”, o novo namorado de Jojo a pediu em namoro no último final de semana e teve romantismo no pedido. No clique postado, a funkeira aparece com um buquê de rosas vermelhas e uma aliança.