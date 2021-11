BP Bunge Bioenergia abre mais de 80 empregos pelo país

A empresa BP Bunge Bioenergia, está contratando mais de 80 profissionais para diversos cargos. As vagas são para preencher setores de diversas localidades do Brasil. Confira, a seguir, todas as informações, oportunidades disponíveis e requisitos para realizar sua inscrição!

BP Bunge Bioenergia está contratando novos funcionários

A BP Bunge Bioenergia está entre as empresas líderes no mercado de açúcar, etanol e bioeletricidade em nosso país.

Possuindo comprometimento e sustentabilidade, a empresa conta com mais de 10 mil colaboradores, todos em busca de fazer com que a BP torne-se uma referência no Brasil. Dentre os cargos disponíveis, estão:



Analista Contábil Pleno;

Instrutor Agrícola;

Comprador Júnior;

Mecânico Automotivo;

Eletricista Automotivo;

Motorista Comboio;

Motorista Caminhão Prancha;

Operador de Máquinas Agrícolas;

Analista de Laboratório Jr;

Líder de Produção Agrícola;

Operador de Colheita;

Assistente Administrativo;

Operador de ETA;

Operador de Colhedora;

Analista Logístico;

Coordenador de Produção Agrícola;

Líder de Manutenção Industrial;

Operador de Utilidades;

Banco de Talentos Profissionais PCDs;

Almoxarife;

Programa Jovens Engenheiros 2022, entre diversos outros.

Alguns cargos exigem curso técnico ou superior completo, além de experiência anterior na função.

Como realizar sua inscrição

Para os profissionais e estudantes que queiram fazer parte da equipe BP Bunge Bioenergia, devem realizar seu cadastro através do link de inscrição, além das vagas e da inscrição, é possível conferir através do link todos os requisitos e localidades em que estão disponíveis os cargos.

Além dos salários compatíveis aos cargos, a empresa oferece aos seus colaboradores uma série de benefícios, dentre eles: plano médico e odontológico, auxílio fretado, cesta de natal, participação de lucros, refeitório, vale alimentação e auxílio farmácia.

