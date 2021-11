Em busca de novos talentos apaixonados por inovação, curiosos sobre o desenvolvimento de negócios e o universo da agilidade, o Brain recruta estudantes para programa de estágio de curta duração. O centro de inovação em negócios digitais da Algar Telecom, onde nascem grandes ideias e soluções disruptivas, oferece chances para universitários de todo o país, das mais diversas áreas do conhecimento.

Podem participar estudantes matriculados em qualquer curso de graduação a partir do 4º semestre, com disponibilidade para trabalhar por até quatro horas por dia. 100% remoto, o programa permite que pessoas de qualquer parte do Brasil se inscrevam e participem do processo seletivo.

Além da capacitação técnica, é importante que os interessados tenham alguns soft skills, como boa comunicação, autonomia, inovação, dinamismo, organização, raciocínio crítico e lógico e bom relacionamento interpessoal.

Com duração de dois meses, entre fevereiro e abril de 2022, a iniciativa prevê uma imersão no mundo da agilidade e desenvolvimento de novos negócios, permitindo que os novos talentos rompam as barreiras do ambiente acadêmico e tenham um contato direto com frameworks ágeis e produtos, aliados a uma trilha de aprendizagem robusta e com uma temática atual.

Os contratados receberão uma ajuda de custo e, ainda, uma Certificação Brain de Mindset Ágil ao final do programa.



Como se candidatar

Os interessados em concorrer a uma das vagas oferecidas pelo programa deverão acessar o site https://estagil.gupy.io/ para cadastrar o seu currículo e participar da seleção. As inscrições devem ser feitas até o próximo dia 14 de novembro.

