Brasil de Pelotas x Guarani – Bugre em busca do acesso e Xavante já rebaixado, quer “pontos de honra” – Futebol Interior

Pelotas, RS, 9 (AFI) – Um time rebaixado, e outro brigando pelo acesso à Série A, esse é o cenário de Brasil de Pelotas e Guarani, que se enfrentam às 19h, no Estádio Bento de Freitas, nesta quarta-feira. O duelo é válido pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os donos da casa vem de duas derrotas seguidas, já os visitantes não perdem a três jogos.

O Xavante amarga a lanterna da competição e somou apenas 23 pontos até aqui. A equipe tem o aproveitamento incrível de quatro derrotas, 11 empates e 18 derrotas. Enquanto o Bugre é sétimo colocado com 53 pontos e está a apenas dois do G4.

BRASIL DE PELOTAS

Para o confronto, o treinador Jerson Testoni não poderá contar com a presença de Sousa, que já estava lesionado e era baixa certa. Fora isso, não há ninguém suspenso e deverá manter a escalação da última partida.

GUARANI

Do lado do bugre, o técnico Daniel Paulista terá baixas e alguns reforços. O lateral-direito Diogo Mateus e o atacante Júnior Todinho, que ficaram em Campinas por questões físicas e não enfrentaram o Vila Nova no empate por 2 a 2, no último domingo, em Goiânia, devem continuar de fora .Assim, a única dúvida do treinador é no meio-campo. O volante Rodrigo Andrade foi substituído na última partida por questões físicas e será melhor avaliado pelo departamento médico. A boa notícia é que Índio retorna de suspensão. O volante, inclusive, pode ser titular caso Rodrigo Andrade não reúna condições de jogo. A escalação, porém, deve ser divulgada apenas momentos antes da bola rolar.