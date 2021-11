Brasil-RS 0 x 1 Guarani – Bugre vence o lanterna e entra no G-4 da Série B – Futebol Interior

Pelotas, RS, 10 (AFI) – O Guarani está no G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro. A vaga entre os quatro primeiros colocados veio nesta quarta-feira à noite com a vitória sobre o Brasil-RS, por 1 a 0, no estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS), pela 35ª rodada. Bruno Silva fez o único gol da partida.

Foi o quarto jogo sem derrota do Guarani, que acumula sequência de três vitórias e um empate. Os paulistas ganharam três posições e aparecem em quarto lugar, agora com 56 pontos ganhos. Agora, a missão será torcer por tropeços de Goiás (6º, com 55) e CRB (7º, com 54) para não perder posição.

Enquanto o Brasil-RS, já rebaixado à Série C de 2022, permaneceu na lanterna, com 23 pontos, numa campanha com apenas quatro vitórias, 11 empates e 20 derrotas até agora.

SÓ DEU GUARANI

O Guarani dominou as ações no primeiro tempo, mas não conseguiu converter as oportunidades em gol e consequentemente ter vantagem no placar. Já o Brasil ficou refém dos contra-ataques e teve dificuldades para passar pela forte marcação dos visitantes.

A primeira chegada do Guarani aconteceu aos 14 minutos, quando Mateus Ludke cruzou na área e Régis finalizou de primeira para defesa do goleiro Matheus Nogueira. Dois minutos depois o Brasil respondeu em chute de Erison que desviou na marcação e parou nas mãos do goleiro Rafael Martins.

A partir disso, o Guarani teve mais posse de bola e esteve mais próximo do gol. Aos 28, Mateus Ludke recebeu cruzamento e finalizou sem direção pela linha de fundo. Depois, aos 33, foi Bidu que arriscou chute com a perna direita e mandou perto da trave de Matheus Nogueira.

Bruno Silva comemora gol da vitória. Foto: Thomaz Marostegan/Guarani FC

GUARANI ENFIM ABRE O PLACAR

Ao contrário do primeiro tempo, o Guarani voltou do intervalo com mais efetividade e marcou seu gol aos sete minutos. Régis cobrou escanteio da direita, a defesa foi mal na marcação e o volante Bruno Silva cabeceou para as redes, colocando os paulistas com méritos na frente do placar.

O Brasil sentiu o gol do Guarani e quase sofreu o segundo aos 11 minutos, quando Régis roubou bola na linha de fundo, passou pela marcação e cruzou para Lucão do Break. O atacante finalizou forte, mas em cima do goleiro Matheus Nogueira, que fez um verdadeiro milagre, mandando pela linha de fundo.

O Brasil até conseguiu controlar a partida por alguns minutos e esboçou pressão pelo empate, mas o Guarani seguiu sendo mais perigoso. Aos 34, Bruno Sávio foi até a linha de fundo e cruzou para Pablo. O atacante, sem marcação, finalizou para fora, num lance inacreditável quase na pequena área.

Os minutos finais foram do Brasilcom mais posse de bola e o Guarani se defendendo. Aos 47, a zaga do Guarani bateu cabeça e Gabriel Poveda, sem marcação chutou para fora, perdendo a chance de empatar o confronto.

PRÓXIMOS JOGOS

O Brasil-RS volta a campo no domingo para enfrentar o Coritiba, às 18h15, no Couto Pereira, em Curitiba (PR). Enquanto o Guarani receberá o Avaí no sábado, às 16 horas, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).