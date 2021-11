Brasil x Botafogo – Fogão pode coroar acesso com título da Série B – Futebol Interior

Pelotas, RS, 20 (AFI) – Em duelo de times completamente opostos, o Botafogo pode coroar a campanha do acesso com o título nesta 37.ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Neste domingo, às 16h, os cariocas enfrentam o lanterna Brasil-RS no Estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS), e, além da vitória, precisam de um tropeço do Coritiba para confirmarem a conquista.

Com 66 pontos, o Botafogo lidera e já garantiu ao menos o segundo lugar. Se o Coritiba, atualmete com 64, empatar com o CSA em jogo no mesmo horário, o Botafogo será campeão em caso de vitória.

Do lado de baixo, o Brasil apenas cumpre tabela e já pensa em 2022, uma vez que já está rebaixado e, com 23 pontos, não tem mais como sequer deixar a 20.ª e última posição.

BOTAFOGO

Disciplinado, o time do Botafogo não levou nenhum cartão no último jogo e, por isso, não tem nenhum desfalque. O técnico Enderson Moreira deve mantar a base da escalação. Na lateral-esquerda, Carlinhos não começou como titular na partida passada por desgaste físico e deve retomar a posição, que estava com Hugo. No ataque, Warley e Ronald também buscam espaço.

Enderson Moreira indicou que mandará força máxima ao destacar a importância do título para o clube.

“O principal objetivo era o acesso, mas temos agora a possibilidade do título e eu acho importante para encerrarmos esse cenário de Série B com expectativas para 2022. O Botafogo é um dos pilares do futebol brasileiro, é referência, é muito importante esse resgate”, afirmou.

BRASIL

Sem pretensões, o Brasil quer usar o jogo como preparação para 2022. Encarar o líder é uma excelente oportunidade para que jogadores ganhem a confiança do técnico Jerson Testoni.

Na última partida, nenhum pendurado levou novo cartão amarelo e o time gaúcho não terá desfalques. A exceção é Sousa, que já estava lesionado e segue em recuperação.