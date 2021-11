Brasileirão, Liga dos Campeões e muito mais. Confira os RESULTADOS desta TERÇA-FEIRA! – Futebol Interior

Campinas, SP, 23 (AFI) – A terça-feira foi bastante tranquila, mas com jogos decisivos por Campeonato Brasileiro e Liga dos Campeões, ambos em reta final. O PLACAR AO VIVO do PORTAL FUTEBOL INTERIOR acompanhou tudo em TEMPO REAL, incluindo o Campeonato Argentino e a Copa do Nordeste Sub-20.

CONFIRA OS RESULTADOS DESTA TERÇA-FEIRA (23):

CAMPEONATO BRASILEIRO – SÉRIE A

Grêmio 2 x 2 Flamengo

Palmeiras 2 x 2 Atlético-MG

Atlético-GO 1 x 1 Juventude

COPA DO NORDESTE – SUB-20

ABC 1 x 2 Floresta

Sport 4 x 0 Sampaio Corrêa

LIGA DOS CAMPEÕES

Dínamo de Kiev 1 x 2 Bayern de Munique

Barcelona 0 x 0 Benfica

Villarreal 0 x 2 Manchester United

Young Boys 3 x 3 Atalanta

Sevilla 2 x 0 Wolfsburg

Lilla 1 x 0 Red Bull Salzburg

Chelsea 4 x 0 Juventus

Malmo 1 x 1 Zenit

CAMPEONATO ARGENTINO

Aldosivi 2 x 0 San Lorenzo

Godoy Cruz 1 x 3 Estudiantes

Vélez Sarsfield 2 x 0 Argentinos Juniors

Gimnasia y Esgrima 5 x 2 Talleres

Huracán 1 x 0 Patronato