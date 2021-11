Brasileirão, Série B, Copa do Nordeste e muito mais. Confira os RESULTADOS de QUINTA-FEIRA – Futebol Interior

Campinas, SP, 18 (AFI) – A quinta-feira foi de poucos jogos, mas nem por isso o PLACAR AO VIVO do PORTAL FUTEBOL INTERIOR deixou de trabalhar e trouxe todos os resultados em tempo real. O dia foi de jogos isolados por Série A e B do Brasileiro, Copa do Nordeste, Libertadores Feminina, Argentino e muito mais.

CONFIRA OS JOGOS DESTA QUINTA-FEIRA (18):

CAMPEONATO BRASILEIRO – SÉRIE A

Sport 1 x 0 Bahia

CAMPEONATO BRASILEIRO – SÉRIE B

Sampaio Corrêa 1 x 1 Cruzeiro

COPA DO NORDESTE

CRB 2 x 0 Moto Club

Vitória 2 (5) x (6) 2 Botafogo-PB

CAMPEONATO PAULISTA – SUB-20

Desportivo Brasil 1 x 1 São Paulo

São Caetano 0 x 4 Palmeiras

Portuguesa Santista 1 x 0 Ferroviária

Guarani 3 x 1 Marília

CAMPEONATO FEMININO – SUB-17

Rezende 6 x 0 Inter Franca

SKA Brasil 0 x 1 São Paulo

União Mogi 0 x 3 Corinthians

COPA DO NORDESTE – SUB-20

Náutico 1 x 1 Confiança

Santa Cruz 0 x 1 CRB

COPA LIBERTADORES – FEMININA

Ferroviária 1 (3) x (1) 1 Nacional

CAMPEONATO ARGENTINO

Patronato 1 x 2 Lanús

Banfield 0 x 2 Aldosivi

Unión 2 x 3 Defensa y Justicia