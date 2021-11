Brasileiro, Série B, Libertadores Feminina e muito mais. Confira os RESULTADOS da QUARTA-FEIRA! – Futebol Interior

Campinas, SP, 10 (AFI) – A quarta-feira foi de muitos jogos pelo Brasileirão e pela Série B, que vão chegando à sua reta final e definindo acessos e rebaixamentos. O PLACAR AO VIVO do FUTEBOL INTERIOR acompanhou TUDO em TEMPO REAL, inclusive com Libertadores Feminina, Copa Verde e Copa do Nordeste Sub-20.

CONFIRA OS RESULTADOS DESTA QUARTA-FEIRA (10):

CAMPEONATO BRASILEIRO – SÉRIE A

Palmeiras 4 x 0 Atlético-GO

Fortaleza 1 x 1 São Paulo

Juventude 2 x 1 Internacional

Sport 2 x 3 América-MG

Athletico-PR 2 x 1 Ceará

Atlético-MG 3 x 0 Corinthians

Santos 2 x 0 RB Bragantino

CAMPEONATO BRASILEIRO – SÉRIE B

Vasco 0 x 3 Vitória

CRB 1 x 0 Londrina

Goiás 2 x 1 Coritiba

Brasil 0 x 1 Guarani

COPA VERDE

Castanhal 1 x 3 Paysandu

COPA DO NORDESTE – SUB-20

Vitória 2 x 0 Bahia

CAMPEONATO GOIANO – DIVISÃO DE ACESSO

Goiânia 0 x 0 Inhumas

Goiatuba 2 x 1 Morrinhos

CAMPEONATO GOIANO – TERCEIRA DIVISÃO

Independente 1 x 4 ABD

COPA LIBERTADORES – FEMININA

Alianza Lima 5 x 0 Real Romayapo

Universidad de Chile 1 x 4 Deportivo Cali

San Lorenzo 0 x 2 Nacional

Deportivo Capiatá 0 x 4 Corinthians