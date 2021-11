BRF abre vagas de emprego em Programa de Trainee Supply

A BRF, considerada a maior companhia de alimentos do mundo, está ofertando mais de 45 novas vagas de empregos, essas oportunidades fazem parte do programa Trainee Supply 2022. Este programa visa acelerar o processo de desenvolvimento dos colaboradores selecionados, para que no futuro possam ocupar cargos superiores dentro da empresa. Confira abaixo a lista de cidades com vagas disponíveis.

BRF oferta novas vagas de emprego

O programa Trainee Supply da BRF ocorre num período de um ano e meio, e ele pode ser dividido em três pilares: liderança, gestão e técnico, oferecendo assim, o melhor suporte aos novos colaboradores, com todos os conhecimentos, desafios e práticas necessárias para que possam desenvolver a melhor função nos cargos de liderança. Os interessados devem realizar suas inscrições até 15 de dezembro.

Um diferencial para as vagas é a mobilidade nacional durante e após o programa. Os cargos são para todo território nacional, confira algumas cidades: Capinzal; Chapecó, Carambeí; Dois Vizinhos; Concórdia; Faxinal dos Guedes Dourados; Francisco Beltrão; Lageado; Herval D’Oeste; Marau; Lucas do Rio Verde; Mineiros; Paranaguá; Nova Mutum; Rio Verde; Ponta Grossa; Tatuí; Serafina Corrêa; Uberlândia; Toledo; Videira; Vitória Santo Antão e Campos Novos.



Como se candidatar

As inscrições devem ser feitas diretamente no site oficial da BRF, acessando o link até o dia 15 de dezembro de 2022.

A BRF convida a todos para se inscrever, pois acredita que as diversidades enriquecem, formando assim uma equipe que é a cara da população brasileira.

